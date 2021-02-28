Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avusturya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Turu Wagrain Etabı’nın ikinci haftasında mücadele eden milliler, üçüncülük maçında Litvanya’yı 29 dakika süren mücadelenin sonunda 2-1 (12-15, 15-9, 15-13) mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Bahanur Gökalp, Merve Çelebi, Simge Yalçın üçlüsünden oluşan Kar Voleybolu Milli Takımı, organizasyonda oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Milli takım, Avrupa Turu Wagrain Etabı’nın ilk haftasını namağlup şampiyon tamamlamıştı.