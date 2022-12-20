Kar Voleybolu Avrupa turu heyecanı Sivas’ta yaşanacak

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Her yıl ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak ülkemize kültür ve spor turizminde katlı sunmaya ve temsile devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Sivas’ta düzenlenecek olan CEV Avrupa Turu 3-5 Mart 2023’te oynanacak. FIVB Dünya Turu karşılaşmaları ise 10-12 Mart’ta Sivas’ta oynanacak. (İHA)