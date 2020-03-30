Fenerbahçe: Uzun süre formamızı terleten eski milli kalecimiz Rüştü Reçber’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz.

Beşiktaş: 2007-2012 yıllarında Beşiktaş’ımızın formasını giyen, takımımızın bu süre zarfında kazandığı bir Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan eski futbolcularımızdan Rüştü Reçber’in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rüştü Reçber’in bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Barcelona: Geçmiş olsun Rüştü. Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız. Sen dünyaları kurtardın, bunu da kurtarırsın Rüştü!

Nihat Kahveci: Tekrardan böyle sarılacağız inşallah. Kaptanım büyük geçmiş olsun.

Arda Turan: Kaptan geçmiş olsun en yakın zamanda sağlığına kavuşacaksın, dualarımız seninle.