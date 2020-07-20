Kaptan’a veda mesajları

Selçuk İnan'ın 35 yaşında futbolu bırakacağını açıklamasının ardından eski takım arkadaşları, tecrübeli oyuncu için veda mesajları yayınladı

Semih Kaya: “İnsanın karakteri uzun yolda belli olur derler, sen bu uzun yolda bana sağlam bir dost; ortak sevdalarımız Galatasaray ve Milli Takım’a büyük şans oldun. Bundan sonra da olmaya devam edeceksin Kaptan!”

Mario Lemina: “Sana büyük saygı duyuyorum. Kaptan, seninle bu yıl tanışmaya başladık ve bana her zaman daha iyi olmam için tavsiyelerde bulundun. Çok teşekkür ederim kaptan, gelecek hayatında başarılar.”

Yunus Akgün: “Abim, Kaptanım seninle aynı sahada idman yapmak, aynı statta maça çıkmak, sarı kırmızı formayla acı tatlı birçok anı biriktirmek, kupa kaldırmak ne büyük bir onurmuş. Yolun açık, başarılar ve mutlulukla dolu olsun. Seni çok seviyorum, bana ve bize kattıkların için teşekkürler.”

Ozan Kabak: “Galatasaray forması giydiğimiz dönemde benim için yalnızca bir kaptan değil, aynı zamanda güven veren ve samimi bir rehber oldun. Her şey için teşekkür ederim.”

Felipe Melo: “Kaptanım seninle aynı formayı terletmek ve beraber kupalar kazanmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Seni seviyorum.”