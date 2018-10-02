Kaptan Volkan Demirel hırs küpü!

Sezon başında yaptığı hatalarla formayı yeni transfer Harun Tekin’e kaptıran Volkan, yeniden eldivenleri takmak istiyor.

Tecrübeli kaleci, bir numarayı yeniden kazanmak için var gücüyle çalışıyor. 37 yaşındaki kaleci, ekstra çalışmalar yapıyor. Yedek kulübesinde de maç esnasında heyecandan yerinde duramayan Volkan, tıpkı bir antrenör gibi sahaya sürekli direktif ler yolluyor.

Kötü sonuçlar karşısında da çok üzülen kaleci Volkan, takım arkadaşlarına des tek verip kaptanlık yapıyor, takımın düzelmesi için uğraşıyor.

(Milliyet)