Kaptan Tolga göreve hazır!

Tolga Zengin, sezonun ikinci yarısı öncesinde yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Çalışmalarına bireysel olarak devam eden kaptan Tolga Zengin, son olarak takımın eski kaleci antrenörü Jose Sambade’yle anlaşıp İspanyol çalıştırıcıyı İstanbul’a getirmişti. Sambade’yle olan fotoğrafını geçen hafta Instagram hesabından paylaşan 35 yaşındaki file bekçisinin milli takım eşofmanı giymesi de dikkat çekmişti. Güneş’in önceki günkü sözlerinin ardından Tolga’nın milli takım kadrosuna dahil edilebileceği iddiası konuşuluyor.