Kaptan Ozan’dan müthiş gol

Teknik direktör Şenol Güneş, Uluslar Ligi'ndeki Rusya ve Sırbistan maçları öncesinde Burak Yılmaz'ı dinlendirdiği için kadroya almayınca Ozan Tufan 7 Eylül 2020'de Ekim'de oynadığımız Uluslar Ligi'ndeki Sırbistan maçından sonra dün akşam da kaptan olarak sahaya çıktı. Savunmanın önünde Okay ile birlikte iki ön liberodan biri olarak oynayan Ozan, fırsat buldukça da rakip kalede gol aradı. İlk denemesini 24. dakikada yapan kaptan, Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa istediği gibi vuramadı, yavaş giden meşin yuvarlağı kaleci Leno kontrol etti.

İkinci yarıya golle başladı

Devrenin uzatmalarında yediğimiz golle geriye düştüğümüz karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Milliler'de skora denge getiren isim Ozan Tufan oldu. 49. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kaptan, Draxler'i oyundan düşürüp sağ ayakla plaseyi yaptı, top '90' diye tabir edilen bölgeden rakip fileleri buldu. 7 Eylül 2019'da Andorra'yı 1-0 yendiğimiz maçta 89'da galibiyet golümüzü attıktan sonra Ozan dün bir kez daha Ay-Yıldızlı formayla gol sevinci yaşadı.