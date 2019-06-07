TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta altyapısından yetişen oyuncularıyla sezonu play-off oynayarak tamamlayan Karşıyaka'da kaptan Mustafa Aşan'dan, "Bu takıma sahip çıkın" mesajı geldi. Futbol takımının mali yükünü çeken başkanvekili Gökhan Şensan'ın kimseden yardım alamadıkları için istifa aşamasına geldiği yeşil-kırmızılılarda, 5 sezondur forma giyen Mustafa Aşan, önemli açıklamalar yaptı. Birçok kulüpten teklif almasına rağmen yönetimle prensipte el sıkışan tecrübeli oyuncu, "Bu formayla çok acı günler yaşadım ama terk etmedim. Şimdi tam yüzümüz gülmeye başladı ama kimse futbol şubeye destek olmuyor" dedi.

Mustafa Aşan, "Gökhan Şensan başkanımız ve futbol şube yönetimine sahip çıkılsın. Biz sözleşmesi biten oyuncular gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yakaladığımız bu hava bozulmasın. Karşıyakalı kendi öz evlatlarına sahip çıksın. Bu yönetim sayesinde futbola yatıp futbolla kalktık ve başarı geldi. Gökhan Şensan ve yöneticilerle aile ortamı yakaladık. Hepimiz kalıp daha büyük başarıla imza atmak istiyoruz. Karşıyaka'da futbola destek olunsun" diye konuştu.

Kaf-Kaf'ta istifa resti sonrası birçok kesimden destek mesajları alan Şensan'ın futbol takımına destek verilmediği takdirde ayrılmaya kararlı olduğu öğrenildi.

DHA