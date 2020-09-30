Kaptan gibi kaptan Joao Pereira

Jose Sosa'nın ayrılığı sonrasında kaptanlık pazubandını koluna geçiren Joao Pereira görevini layıkıyla yerine getiriyor. 36 yaşındaki oyuncu saha içindeki liderliğini hem antrenmanlarda hem de dışarda oldukça iyi gösteriyor. Önceki gün tüm takım izinli olmasına rağmen genç oyuncuları toplayan Portekizli futbolcu, idman günüymüş gibi herkese antrenman yaptırdı.

Pereira bu anları da sosyal medya hesabından, "Bugün çocuklarımı eğitime getirdim" notuyla paylaştı. Tecrübeli oyuncu dünkü idmanda da yeni transferlerle yakından ilgilendi. Özellikle Marlon ve Plaza ile sık sık şakalaşan Pereira, yeni isimlerin takıma kısa sürede adapte olmasını sağlıyor.