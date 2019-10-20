Kaptan Emre geri döndü

A Milli Takımımız’ın Arnavutluk maçında kaburgasından sakatlanan Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertliler’i bu akşam Denizlispor deplasmanında da yalnız bırakmadı.

Takımla birlikte antrenmanlarda yer alan Emre, maç kadrosuna da dahil edildi. Yapılan kontrollerinde kırık olmadığı, ezik sonrası meydana gelen ödemin ise kısa zamanda dağılması sonrası ağrıları hafifleyen tecrübeli futbolcu, hafta içinde 3 idmana çıkmış, teknik heyete de ‘Hazırım’ mesajı yollamıştı.

Emre eğer, ‘Oynarım’ derse, teknik direktör Ersun Yanal da maçın gidişatına göre oyuncusuna ikinci yarıda şans vermeyi planlıyor. Ancak Emre’nin yanı sıra kasık ağrıları süren Max Kruse ve tedavisine devam edilen Nabil Dirar, maç kadrosunda yer almayacak. Her iki oyuncu da tedavilerini özel çalışmalarla birlikte sürdürecek.