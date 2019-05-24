Emre Belözoğlu, 2015’te Fenerbahçe’den buruk bir şekilde ayrılmıştı. Yıllarca kaptanlık yaptığı kulüpten gönderildiğini, göreve yeni gelen menacer Terraneo’dan öğrenen tecrübeli oyuncu, Başakşehir’e imza attı.

Ancak her zaman bir hayali vardı: Fenerbahçe’ye geri dönüp, futbolu burada bırakmak. 38 yaşındaki futbolcu bu hayaline çok yakın. Emre, yeni sezonda Sarı-Lacivertliler’de şampiyonluk yaşayıp, 4. yıldızı takan takımın kaptanı olarak tarihe geçmenin hesaplarını yapıyor. 2014 yılının ardından Emre Belözoğlu için Milli Takım kapıları kapandı. Tam 3 sene sonra, 2017’de Lucescu tarafından bir kez daha davet alan yıldız futbolcu ardından yeniden Ay-Yıldızlı kadronun dışında kaldı.

Ancak Milli Takım’ın yeni teknik patronu Şenol Güneş, Emre’nin müthiş performansını karşılıksız bırakmadı ve geçtiğimiz mart ayında kendisine formayı verdi. Tecrübeli oyuncu, EURO 2020 bileti alınması halinde önümüzdeki yaz yapılacak dev turnuvada Ay-Yıldızlı formayı son kez giymek istiyor. 38 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezonun sonunda futbol hayatına nokta koymayı planlıyor.

Ancak futboldan kopmayı kesinlikle düşünmüyor. Emre Belözoğlu şimdiden UEFA A Lisansı’na sahip. Bunun yanı sıra sportif direktörlük sertifikasını da aldı. Teknik direktörlük de bir seçenek ancak Emre’nin hayalinde, takım elbisesini giyip Türk futboluna ve Fenerbahçe’ye sportif direktör olarak hizmet etmek var. İngilizce ve İtalyanca bilen yıldız futbolcunun hayali, bu alanda dünya çapında bir isim haline gelmek