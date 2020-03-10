Kaptan Burak Yılmaz yıldızını parlatıyor

Bu sezon Süper Lig ’de 11 golü bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise bir gol kaydetti. Beşiktaş’ta ilk kez 2006-2007’de görev alan ve söz konusu sezonu 6 golle tamamlayan Burak Yılmaz, sonraki sezonun yarım devresinde Siyah-Beyazlı formayı giyip bir kez fileleri havalandırdı. Geçen sezonun devre arasında tekrar Beşiktaş’a transfer olan Burak, 11 defa gol sevinci yaşadı. Kral, gollerine Galatasaray karşısında da devam etmeyi hedefliyor.
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