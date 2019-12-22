Kaptan Birsel’e jübile

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo’nun sahasındaki Bellona Kayseri Basketbol maçı öncesinde, Sarı-Lacivertli takımın efsane oyuncusu için veda töreni organize edildi. Metro Enerji Spor Salonu’ndaki törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyuncular ve Fenerbahçe’de kadın basketbola hizmet etmiş eski de isimler yer aldı.

Ali Koç: Herkese nasip olmaz

Törende konuşan ve Birsel Vardarlı Demirmen’in, Fenerbahçe tarihine geçtiğini söyleyen Başkan Ali Koç, “Herkese nasip olmaz. 13 yıl, 675 maç ve toplam 22 kupa. Genç nesillere müthiş bir ilham kaynağı olacaktır. Bu, hem Türk basketbolu hem de Türk kadını için müthiş bir gurur kaynağıdır. Umarım bu camiayla yolların tekrar kesişir. Yolun açık olsun. Senin formanı emekliye ayırmak bana nasip oldu” ifadelerini kullandı. Birsel Vardarlı Demirmen ise “Tarihi anı benimle paylaşmanız çok önemli. Çok duygusalım. Bu güzel günde ağlamak istemiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Birsel’in 7 numaralı forması, Metro Enerji Salonu’na asıldı. Birsel 13 yıl formasını giydiği Fenerbahçe ile 10 lig, 6 Türkiye Kupası ve 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.



