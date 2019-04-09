Kaptan Atiba bildiğiniz gibi

Beşiktaş 16 yıl sonra 7 tane attı

Siyah-Beyazlılar, 2 Mart 2003 tarihinde İnönü Stadı’nda Göztepe’yi ağırladı. Beşiktaş, o karşılaşmayı Cumhur (k.k.), Kaan Dobra, Yasin, Pancu, Serdar Topraktepe, Nouma ve İlhan Mansız’ın golleriyle 7-3 kazandı. Kara Kartal, tam 16 sene sonra bu kez Rizespor karşısında 7 gollü bir galibiyete imza attı.

Dorukhan'dan çifte asist

İlk kez milli formayı giyme gururu yaşayan Dorukhan Toköz, Beşiktaş’a da müthiş bir şekilde döndü. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, önce Burak Yılmaz’a ardından son golde Güven Yalçın’a asist yaptı. 7-2’lik tarihi galibiyette sahanın en iyilerinden biri olan Dorukhan, kendisini takip eden Genoa’nın iştahını kabarttı.