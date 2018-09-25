Kapsamlı bir inceleme: Destiny 2 Forsaken

Forsaken Gambit Modu ile hem rekabetçi hem de işbirliğine dayalı oyun sonu etkinliği sunuyor. Oyunculara düşmanlarına ve birbirlerine karşı 4v4 mücadele içeren bir macera sunan Gambit Modu, hem PvE, hem de PvP deneyimlerini birleştiriyor.

Destiny serisinin ilk oyunu 2014 yılında piyasaya sürülmüş ve oyun meraklılarından büyük ilgi görmüştü. Oyunun yeni sürümü Destiny 2: Forsaken, Destiny tarihinde önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Oyuncuların mücadele biçimlerini değiştiren yeni sürüm, oyuncu seçim özgürlüğüne ek olarak karakter ilerlemesini derinleştiriyor ve genişletiyor.

Yeni sürümde oyuncular, güneş sisteminin yasadışı sınırına giderek düşmanları, müttefikleri ve anlatılmamış gizemleriyle dolu yeni bir cephede Cayde-6'nın öcünü alıyor. Gambit ve Dreaming City adı verilen ve rekabetçi örgüsüyle gelişen bir final oyunu olarak nitelendirilen Forsaken, Destiny evreninde karanlık ve intikam dolu bir hikâye anlatıyor.

Destiny 2: Forsaken’e seride sevdiğimiz bir karakterin şok edici ölümü ile başlıyoruz. Cinayetin izlerini takip ederken yolumuz The Tangled Shore’a düşüyor. Burada Awoken prensi Uldren Sov ve gaddarlardan oluşan yardımcıları Baron’lara karşı bir mücadeleye girişiyoruz. Bu savaşa adalet veya intikam hırsıyla başlamış olsak da amaç ne olursa olsun onları saf dışı bırakmaktan başka bir şey değil.

Destiny 2: Forsaken ile gelen çok fazla sayıda yenilik var. Mekaniksel açıdan bakıldığında oyun ilk çıktığı hale nazaran çok daha hızlanmış. Karakterlerimiz daha hızlı hareket ediyor bu da oyunun akıcılığına fayda sağlıyor. Özellikle PvP modlarında bu hız artışının etkisini görebiliyorsunuz, oyunlar çok daha aksiyon dolu bir hale gelmiş. Artık PvP modlarında çok daha aksiyon dolu anlar yaşamaya hazırlanın.

Forsaken’ın en çok beklenen yeniliklerinden biri ise kuşkusuz yeni eklenen PvEvP mod’u Gambit’di. Gambit modunda iki takıma bölünüyoruz ve öldürdüğümüz düşmanlardan en fazla mote’u toplamak için yarışıyoruz.





Asıl eğlence de burada başlıyor. Haritanın merkezindeki bankaya topladığımız mote’ları yükleyerek karşı takımın haritasına düşmanlar gönderiyor ve ilerleyişlerini yavaşlatıyoruz. Mote yüklemesini tamamlayan ve mini-boss’u çağırarak yenen ilk takım mücadeleyi kazanmış oluyor.

Destiny 2: Forsaken PlayStation 4, Xbox One ve PC olmak üzere, PC'de sadece Battle.net'de mevcut. Ürün serisi, premium dijital içeriğe sahip Destiny 2: Forsaken - Digital Deluxe Edition'la geliyor. Digital Deluxe Edition, Forsaken, The Forsaken Annual Pass ve Awoken Legend Set'i içeren Destiny 2: Forsaken deneyimini sunuyor.

DHA