Kapadokya’da koşu zamanı

Doğa ve tarihin bütünleştiği, UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan eşsiz Kapadokya yöresinin vadilerinde ve platolarında eşsiz bir yarış deneyimi sunan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 19-20 Ekim’de altıncı kez düzenlenecek. Bütün güzelliği ile bir uçtan bir uca Kapadokya’yı peri bacaları, yüksek platoları, vadileri ve tarihi köylerinin içinden koşarak geçen; 119,63 ve 38 kilometre olmak üzere üç farklı parkuru ile dünyadaki Ultra Trail World Tour serilerinin son yarışı olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 2019 yılında 80 ülkeden 2.650 sporcuyu ağırlayacak.



