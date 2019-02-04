Kapadokya'da Kagawa için pankart açtılar

Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa için, Japon turistlerin uğrak noktası olan Kapadokya'da pankart açıldı. Balon turunda açılan pankarta Japonca 'Hoşgeldin Kagawa' yazıldı.

04 Şubat 2019, Pazartesi 14:45 Son Güncelleme:
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Kapadokya'da Kagawa için pankart açtılar

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü Japon yıldızı Shinji Kagawa, siyah-beyazlı ekipte ilk maçında gösterdiği performansla yüzleri güldürdü. Yalnızca 10 dakika sahada kalan ve oyuna girdikten sonra 3 dakika içinde 2 gol atan yıldız oyuncu Türkiye'nin gündemine oturdu. Kagawa, Japon turistlerin uğrak noktası olan Kapadokya'da da unutulmadı. Peri bacaları ve doğasının yanı sıra balon turlarıyla turizm merkezi olan ve her yıl çok sayıda Japon turisti ağırlayan Kapadokya'da, sabah saatlerinde havalanan bir balonda Kagawa için Japonca pankart açıldı. Pankartta 'Hoşgeldin Kagawa' ifadeleri kullanıldı. 

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