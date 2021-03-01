Anemi, bilinen adıyla kansızlığın sebebi organ ve dokulara yeterli düzeyde oksijen taşıması gereken sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin yeterli sayıda olmaması ile ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Kişide halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi gibi belirtilere neden olur. Bu sağlık problemi tedavi edilmediğinde ise çok daha büyük sorunlara yol açabilir.

Kan yapan yiyecekler nelerdir?

Her toplumda yaş aralığı fark etmeksizin görülen kansızlık, genellikle demir ve mineral eksikliğinden kaynaklanır. Kansızlığı önleyen yegane tedavi yöntemi ise tükettiğiniz yiyecek ve içeceklere dikkat etmektir. Kansızlıkla mücadele ediyorsanız tüketmeniz gereken yiyeceklerin başında tam tahıllı besinler gelir. Bunlar;

Pirinç, mısır, buğday, yulaf, çavdar başta olmak üzere seçimlerinizi tam tahıllı olarak yapmanız gerekmektedir. Diğer yandan kansızlığın ortadan kaldırılması için etkili besinler; kuru yemişler, bezelye, barbunya, ceviz ve baklagillerdir.

Kansızlığı önlemek için demir açısından zengin yiyecekler tüketmeniz gerekmektedir. Örneğin; kırmızı et, dalak, tahin, karaciğer, pazı, pekmez, ıspanak, yumurta, balık, tavuk gibi sağlıklı besinlere yönelmelisiniz.

Kansızlık neden olur?

Kansızlığa yol açan vücutta yeterince kırmızı kan hücresinin bulunmamasıdır. Ayrıca hızlı kan hücresi kaybı da kansızlığın artmasına ve daha büyük sorunlara yol açar. Kansızlığa neden olan etmenler ise kişiden kişiye değişmektedir. Bunlar;

Demir eksikliği anemisi

Vitamin eksikliğinden kaynaklı anemi

Kronik hastalıklar sonucu ortaya çıkan anemi

Aplastik anemi yani hayatı tehdit eden kansızlık türü,

Kemik iliği hastalığına bağlı anemiler

Hemotilik yani lösemi ve miyelofibroz gibi hastalıklar sonucunda ortaya çıkan anemi türü,

Orak hücre anemisi kalıtsal bir hemolitik anemi türü,

Son olarak kronik kurşun zehirlenmesine bağlı anemi olmak üzere 8 farklı sebeple karşımıza çıkmaktadır.

Kansızlık belirtileri nelerdir?

Kansızlık belirtileri aneminin tipine ve ciddiyetine göre değişmektedir. Kansızlığı önlemek için önce altında yatan sorunların ve sebeplerin kökenine inmek gerekiyor. Vücudunuzda kansızlık varsa bunu ilk olarak belirtilerden anlayabilirsiniz. Bunlar;

Kolay yorulmak ve gün içerisinde sıkça enerji kaybı yaşamak,

Alışmadık ve düzensiz bir şekilde yaşanan kalp atışları,

Nefes darlığı,

Göğüz sıkışması ve ağrısı,

Baş dönmesi ve ağrı,

Ciltte çökmeler ve soluk renk,

Özellikle bacaklarda oluşan kramplar,

Uykusuzluk, halsizlik gibi pek çok belirtisi vardır. Eğer bu belirtilerden en az üç tanesi ile karşı karşıya kalıyorsanız mutlaka kan değerlerinizi ölçtürmenizi tavsiye ederiz.

Kansızlık en hızlı şekilde nasıl geçer?

Farklı anemi türlerine göre de farklı besinler tüketilmelidir. Örneğin demir eksikliğinden kaynaklı kansızlık yaşıyorsanız, demir ihtiyacınızı karşılayacak besinlere yönelmelisiniz. B12 eksikliğinden kaynaklı anemi yaşıyorsanız o halde içeriğinde B12 olan besinlere yönelmeniz gerekiyor. Bu yüzden önce kansızlığınızın kökenine inmeniz için bir uzmana görünmelisiniz.

Buna bağlı olarak doktorun size vereceği tedavi yöntemleri dışında besinlerle kendinizi tedavi edebilirsiniz. Ayrıca kansızlığa neden olan yiyeceklerden ve içeceklerden uzak durmak da kansızlığın hızlı bir şekilde geçmesini sağlayacaktır. Kansızlığın nedenine göre tüketmeniz gereken yiyecekler;

Demir açısından zengin besinler; kırmızı et, tavuk, balık, elma, portakal, kuru üzüm, yumurta, karaciğer, dalak, tahin ve pekmez.

B9 yani folik asit içeren besinler; koyu yeşil yapraklı besinler, turunçgiller, ceviz, fındık, kuru baklagiller ve yumurtanın sarısı.

B12 içeren besinler; et, kabuklu deniz ürünleri, somon, ton balığı, peynir.

Kansızlığa neden olan besinler nelerdir?

Kansızlık gibi bir sağlık problemi ile karşı karşıya kaldığınızda bazı yiyeceklerden ve içeceklerden mutlaka uzak durmanız gerekiyor. Daha sağlıklı beslenmek için kendinizi motive etmeli ve bu tür yiyecekleri beslenme alışkanlıklarınızdan çıkarmalısınız. Kansızlığa neden olan yiyecekler;

Polifenol ve mazı tozu içeren çay,

Demir emilimine neden olan kahve,

Sürekli olarak tüketilen kakao ağırlıklı tatlı çeşitleri,

Başta kola olmak üzere gazlı içecekler,

İşlenmemiş ve aşırı tuzlu etler,

Tatlandırıcılar,

Monosodyum glutamat yüklü cipsler,

Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası içeren margarinler,

Yapay boya, fazla şeker içeren şekerlemeler,

Dondurulmuş balık ve diğer deniz ürünleri,

Kahvaltı gevrekleri,

Aşırı yağlı yiyecekler, kızartmalar,

Mikrodalgada ısıtılan sonmuş yiyecekler, trans yağlar,

Fruktoz, ksantan sakızı içeren paketli smoothie,

itanyum dioksit, trans yağlar içeren kahve kremaları,

Yüksek tuz ve koruyucu katkı maddesi içeren hazır turşular,

Yüksek fruktozlu mısır ve pankek şurubu,

Monosodyum glutamat içeren konserve ve hazır çorbalar,

Sporcu içecekleri,

Fast Food gıdaların neredeyse tamamından uzak durmalısınız.