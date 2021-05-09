Kanseri yenen eski Trabzonsporlu Sol Bamba sahalara döndü

Lenf kanserine yakalanan Trabzonspor 'un eski futbolcusu Sol Bamba'dan sevindirici haber geldi.

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'de forma giyen 36 yaşındaki futbolcu kanseri yendi ve sahalara geri döndü. Fildişi Sahilli futbolcu, takımının ligin son haftasında oynadığı ve 1-1 sona eren Rotherham United maçının son dakikasında oyuna dahil oldu.

Sol Bamba'nın dönüşü takımda büyük bir sevinçle karşılanırken Cardiff Teknik Direktörü Mick McCarthy oyuncusuyla ilgili, "Sol uzun süredir bu kulübün büyük bir parçası. Son dakikada onu oyuna almak istedim. ve bundan çok memnun oldu. Onun için çok mutluyum" dedi.





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Bamba: Her küçük zafer önemli

Fildişi Sahilli futbolcu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benimki gibi bir mücadelede, her küçük zafer önemlidir. Bunu başardığım için çok mutluyum. Endişelenmeyin, önümüzdeki sezon daha iyi olacak. Ekip arkadaşlarıma, personele ve etraftaki herkese sınırsız sevgi ve destek için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.









Ocak ayından beri tedavi görüyordu

2012-2014 yılları arasında 2 sene Trabzonspor forması giyen Sol Bamba, Ocak ayından beri kanser tedavisi görüyordu.