Kansere karşı 'Altın gol' attı

Uzun süredir tedavi gören Volkan Vural bir an önce antremanlara başlayıp hayali olan yeşil sahalara dönmenin hayalini kuruyor.

MUSLERANIN FORMA VE KRAMPONLARINI AÇIK ARTTIRMAYLA SATACAK, KANSER HASTASI ÇOCUKLARA BAĞIŞLAYACAK

Tedavi gördüğü dönemde Muslera’dan aldığı destekten çok etkilendiğini söyleyen Vural "O dönemde kendimi daha iyi hissedebilmek adına Muslera ile tanışmak istiyordum kendisi bana forma ve kramponlarını gönderdi. Bu beni çok mutlu etti. Sevdiğim bir futbolcudan gelen bu hediyeler tedavimin olumlu yönde ilerlemesinde büyük rol oynadı. Ben şimdi kanseri yendim. Kanser tedavisi gören kanser hastası çocuklara moral olmak, bir ışık olmak istiyorum. Bundan dolayı bana hediye gelen çok sevdiğim Muslera formasını ve kramponlarını böylesine güzel bir günde çocukların gününde (23 Nisan) açık artırma ile satışa çıkaracağım. Buradan gelen tüm parayı da tedavi gören kanser hastası çocuklara bağışlayacağım. Tek hayalim futbola geri dönebilmek. Bu kadar zorluktan sonra şimdi güzel bir hikaye yazarak yeteneğimi ispatlamak istiyorum." dedi.



