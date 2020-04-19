Kanser günümüzde insanların en çok korktuğu hastalıklardan biridir. Kanser belirtilerini yakından tanımak, kanser hastalığının erken evrede tespitini sağlaması bakımından son derece önem arz eder.

Kanser belirtileri nelerdir?

Kanser, her vücutta farklı belirtiler ortaya çıkarmaktadır. Açıklanamayan kilo kaybı, yüksek ateş, kronik halsizlik, güçlü ağrılar, meme, koltukaltı, vücudun farklı bölümlerinde hissedilen sert ve hareketsiz kitleler, ciltteki özellikle ben ve siğillerdeki değişiklikler, ağız ve diş etlerinde yoğun kanamalar, balgamdan kan gelmesi, kronik öksürük, zamansız vajinal kanamaları, idrarda kan bulunması, idrar sıklığın değişmesi, dışkıda kan bulunması, uzun süren dışkılama problemleri başlıca belirtiler arasında sayılabilir.

Uzman doktorlar tarafından belirtilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve düzenli basit kontrollerin yapılması ve kesinlikle ihmal edilmemesi son derece önemlidir. Kanserin erken teşhis ve tanısı, tedaviye erken evrede başlanması açısından gereklidir. Kanserin ilerleme nedenleri arasında geç fark edilmesi geniş bir yer tutmaktadır.

Kanser vücutta nasıl oluşur?

Kanser oluşumu, üç farklı bölünme evresinde gerçekleşir. Birinci evre, hiperplazi olarak isimlendirilir.

Birinci evrede hücrelerin yapısında herhangi bir bozulma gözlenmez. İkinci evre ise dizplazi evresi olarak bilinir. Hücrelerin yapısı bu evrede bozulmaya başlamaktadır. Tümör oluşumu ve anormal doku kitlelerinin meydana geldiği bir evredir. Üçüncü evre ise artık kanser dokusunun varlığından söz edilmenin mümkün olduğu evre aşamasıdır. Kötü huylu tümörler, uzak doku ve organlara yayılma bu evrede meydana gelmektedir.

Kanser türleri nelerdir?

Kanserin bedende görüldüğü bölge ve organa göre kanser türlere ayrılır. Günümüzde 100'e yakın kanser türü olduğu bilinmektedir. Belli başlı kanser türleri:

- Akciğer kanseri

- Meme kanseri

- Prostat kanseri

- Böbrek kanseri

- Over (yumurtalık) kanseri

- Rahim kanseri

- Pankreas kanseri

- Nazofarenks (üst yutak) kanseri

- Cilt kanseri

- Beyin tümörleri

- Rahim ağzı kanseri

- Göz kanseri

- Yemek borusu (özofagus) kanseri

- Melanom cilt kanseri

- Testis kanseri

- Baş ve boyun kanserleri

- Kan kanseri (lösemi)

- Dudak kanseri

- Safra kesesi kanseri

- Safra yolu kanseri

- Oral kavite kanseri

- Anal kanal kanseri

- Tükürük bezi kanseri

Kanser hastalıklarında uygulanan tedavi yöntemleri

Kanser hastalıklarının tedavisinde, kanserli doku ve hücrelerin çıkarılması ya da yok edilmesi amaçlanır. Bu tedavi yöntemi genellikle yayılım göstermemiş kanser türleri için tercih edilmektedir. En sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biri radyoterapidir. Kemoterapi uygulamasına da başvurulmaktadır. Bu yöntemle, kanser hücreleri sitotoksik ilaçlar aracılığı ile öldürülmektedir. Kanser hastalıklarında uygulanan başka tedavi yöntemleri ise hormon tedavileri, hedefe yönelik ilaç tedavileri ve immünoterapi yöntemleridir.

Kanser tedavisinde beslenmenin önemi nedir?

Kanser tedavisi, sırasında ve sonrasında hastaların kaliteli bir şekilde beslenmeleri ve bol su tüketmeleri gerekmektedir. Tedavi sırasında ilaçların bir an önce vücuttan uzaklaştırılması için en az 3 litre su tüketilmesi gerekmektedir. Tüketilen suyun, sertlik derecesine ise dikkat edilmesi önemlidir.

Beslenmede doymuş yağlardan uzak durmak, omega 3 bakımından zengin bir kaynak olan zeytinyağını bolca beslenme programında bulundurmak uzmanların tavsiyeleri arasında yer alır.

Uzmanlar ayrıca karbonhidratlardan ve şekerden kaçınıp tam tahıllı ekmek, kuru baklagiller, sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerekliliği üzerinde özel olarak durmaktadırlar. Sağlıklı bir beslenme programına ilaveten egzersiz yapılması da gerekir.

Sağlıklı olmak için haftada 3-4 kez en az 30 dakika olmak üzere egzersiz yapılması şarttır. Bu egzersiz programı kişinin durumuna özel olarak uzmanlar tarafından hazırlanmalıdır. Öğünlerde porsiyonların az ama sık aralıklarla olması, kaliteli protein alımına dikkat edilmesi önemli hususlardır.

Kanserden korunma yolları nelerdir?

Hayatın her döneminde ideal kilonun korunması, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yapma, aşırı kilo alıp vermeme, işlenmiş, tütsülenmiş gıdaları tüketmeme, kızartma ve salamura gibi yiyeceklerden uzak durma, yemek porsiyonlarını küçültme, fast food, tatlı, şekerli meşrubatlar yerine sebze, meyve ve düşük enerjili yiyecek, içecek tüketme, sarımsak, soğan, nane ve maydanoz gibi sebzelere yemek hazırlarken yer verme, antioksidan içeren yeşil çay veya açık siyah çay içmek, mevsiminde üretilmeyen sebze ve meyveler yememek, işlenmemiş tahıllar ve şekeri tercih etmek, fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzını benimsemek, cildi yaz ve kış aylarında güneşten korumak, Alkol ve sigara kullanımına son vermek, kanserden etkili korunma yolları içinde yer almaktadır.