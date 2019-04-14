Kanoda Bahar Kupası Durgunsu Yarışları sona erdi

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Köyceğiz’de düzenlenen Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları tamamlandı.

14 Nisan 2019, Pazar 22:01
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Kanoda Bahar Kupası Durgunsu Yarışları sona erdi

Köyceğiz Su Sporları Merkezi’nde, büyük, genç, yıldız ve minik kategorilerinde erkekler ile kadınlarda bin ile 500 metre mesafelerde yapılan yarışlarda 12 ilden 190 sporcu yarıştı.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarış boyunca hava ve su koşullarının çok güzel olduğunu söyledi.

Bahar Kupası yarışlarının Köyceğiz’de geleneksel hale geldiğini vurgulayan Kabakçı, yarışlarda gençlerin performanslarını değerlendirdiklerini kaydetti.

Yarışların ardından sporculara kupa ve madalyaları verildi.

AA

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