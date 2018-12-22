Kano Milli Takımı’nda hedef olimpiyat kotası

Kano Milli Takımı’nın sporcuları, 2019 yılında katılacakları uluslararası yarışlarda derece elde ederek olimpiyatlara katılım hakkı kazanma hedefiyle çalışıyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kamp çalışmalarını sürdüren milli sporcular, 2019’da 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası ile Macaristan’da yapılacak kota yarışlarında ter dökecek.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi ve Köyceğiz Gölü’nde çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı sporcular, aralık sonunda kamp çalışmalarını tamamlayacak.

- Yıldırım: "Hedef olimpiyat kotası"

Kano Milli Takımı Başantrenörü Çağrıbey Yıldırım, 2019 yılında katılacakları şampiyonalarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya kazanmak istediklerini söyledi.

En önemli hedeflerinin olimpiyat kota yarışları olduğunu anlatan Yıldırım, "Burada kota almamız, federasyonumuz ve ülkemiz adına çok önemli. 2019 yılında 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası var. Bu yarışlarda final çekip, madalya almak için çaba göstereceğiz. Ağustos ayının sonlarına doğru Macaristan’da olimpiyat kota yarışları yapılacak. En önemlisi de burada kota almak. 2019 yılında asıl hedefimiz bu olacak." diye konuştu.

2016 Rio Olimpiyatları’na bir bayan sporcu ile katıldıklarını hatırlatan Yıldırım, "2020 Tokyo Olimpiyatları için asıl hedefimiz, katılımcı sporcu sayımızı artırmak. En az iki kişiyle katılmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kanonun doğada yapılması nedeniyle zor bir branş olduğunu anlatan Yıldırım, ancak son yıllarda gençlerin ilgisinin arttığını, alt yapılardan çok iyi sporcuların yetiştiğini ifade etti.

- Kakkaç: "Madalya hedefimiz var"

Milli sporculardan Serkan Kakkaç, 6 yıl önce başladığı kanoda yurt içi ve yurt dışındaki birçok organizasyonda önemli dereceler elde ettiğini aktardı.

Kanonun güç gerektiren, zor ama keyifli bir doğa sporu olduğunu belirten Kakkaç, şöyle konuştu:

"2019 yılı için en büyük amacımız olimpiyat kotası almak. En önemli hedefim ise 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılıp, ülkemin bayrağını dalgalandırmak. 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası’nda madalya hedefimiz var. Mayıs ayında yapılacak Dünya Şampiyonası’nda büyüklerle yarışacağız. Çok zor bir kategori ama burada A finallere çıkmak en büyük hedefimiz. Bu sporu, merakı olan herkese tavsiye ediyorum. Bir performans ve doğa sporu. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine başladığım bu sporda milli takıma katıldım ve hedeflerimi büyüttüm. Şimdi en büyük hedefim ise olimpiyatlarda yarışmak."

Milli sporcu Arda Kırımlı ise 16 yaşında milli takımın en genç sporcusu olduğunu belirtti. Yaklaşık 5,5 yıldır kano yaptığını anlatan Kırımlı, en büyük hedefinin Gençler Avrupa Şampiyonası ile Gençler Dünya Şampiyonası’na katılmak olduğunu dile getirdi.

AA