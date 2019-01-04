Kandura nedir? Benzia cuma namazına giderken giydi!

Fenerbahçeli futbolcular bugün Antalya'da kampta cuma namazına gitti. Sarı-Lacivertli takımın yıldız futbolcusu Yassine Benzia Kandura kıyafetiyle dikkat çekti. Peki Kandura nedir?

Kandura nedir?

Ayak bileğiene kadar inen, uzun kollu, tunik yapıda olan Arapların geleneksel erkek kıyafetidir. Kandura; çeşitli bölgelerde savb, sob, suriyah, kandurah şeklinde de isimlendirilirken Libya'da 'dişdaşa' diye adlandırılır. Bu giysinin altına genellikle izaar veya vuzar diye isimlendirilen bir iç giysi giyilir.

Fas'ta bu giysinin kolları daha kısa olarak önümüze çıkmaktadır. Tişört görünümünde olan bu giysiye ise gandura denir.Suudi Arabistan'da boyun kısmı daha geniş ve etrafı nakış işlemelidir. Ayrıca bir de göğüs cebi bulunur. Tanzanya'da ise bu giysiye kanzu denilir. Katar'da neredeyse yere değerken Suudi Arabistan'da bu ayak bileğinin üzerindedir. Suriye'de ise bu giysiye benzeyen entariye 'cellabiye' adı verilir.



