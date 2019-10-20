Kanatlardan beklenti yüksek

Kanarya’da, zorlu Denizlispor mücadelesi öncesi eksikler ve sakatlıktan dönen isimlerin tam olarak hazır olmaması, teknik direktör Ersun Yanal’ı bir hayli düşündürmüştü.

Tecrübeli teknik adam, hafta boyunca yapılan çalışmaların ardından hücumda hareketli bir takım kurma kararı verdi. Stoperde Zanka ve Serdar Aziz ikilisine görev vermesi beklenen Yanal, orta alanda göbekte iki Brezilyalı; Jailson ile Gustavo’ya şans verecek.

Deneyimli çalıştırıcı, Kruse’nin yokluğunda kanatların Vedat Muriç’i çok iyi beslemesini umut ediyor. Bir süredir yedek olan Deniz Türüç sağ tarafta, uzun süren sakatlığını atlatan Gary Rodrigues de sol kanatta oynayacak. İyileşen ve Denizli kafilesinde yer alan kanat oyuncusu Moses’ın da ilerleyen bölümde görev alması bekleniyor.