Hip Hop müzik dünyasındaki ünlü isimlerle yapılan “Dobra Hip Hop”, şarkı sözleri, kaydedilen albümler, boyanan duvarlar, perde arkasında yaşanan olaylar, Bahadır Çevik'in moderatörlüğünde her pazar saat 21.00’de yeni videolarıyla kanald.com.tr ve Youtube/KanalD kanalında yayınlanacak.

Dobra Hip Hop'ta Bahadır Çevik'in ilk konuğu ‘Türk Rap'inin kara kutusu sayılan Selo olacak.

Zinde kalmanın formülü

Yoga eğitmeni Elif Mine’nin hazırladığı Yoga Işığı, basit yoga hareketleriyle günlük hayatta zinde kalmanın formüllerini sunuyor. Yoga Işığı, her pazartesi saat 09.00’da yeni videolarıyla kanald.com.tr ve Youtube/KanalD kanalında izleyiciyle buluşacak.

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