Kanada Milli Takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmanın heyecanını yaşıyor. Yıllar sonra bir Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını elde eden Kanada'nın belirlenen 26 kişilik aday kadrosu açıklandı.

36 yıl sonra katılıyorlar

Kanada Milli Takımı, elemelerde gösterdiği üst düzey performans ile Dünya Kupası'na katılım hakkını elde etti. Son olarak 1986'da Dünya Kupası heyecanı yaşayan Kanada, 36 yıl sonra büyük bir başarıya imza atarak kupaya katılım biletini almıştı.

Zorlu grup

Kanada, ilk maçına 23 Kasım'da çıkacağı Dünya Kupası'nda F Grubu'nda yer alıyor. Kanada'nın gruptaki rakipleri ise Belçika, Fas ve Hırvatistan olacak.

İlk maç Belçika ile

Kanada, gruptaki macerasına zorlu bir eşleşme ile başlayacak. 23 Kasım'da Kanada, Al Rayyan'daki Ahmad bin Ali Stadium'da grubun en güçlü ekibi Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Kadro belli oldu

Kanada, Dünya Kupası Elemeleri'nde 39 farklı oyuncuyla mücadele etmişti. Takımın oyuncu havuzundan 26 kişilik aday kadro belirlendi.

Süper Lig 'den iki isim

Kanada'nın belirlenen 26 kişilik kadrosunda Süper Lig'den iki isim dikkat çekiyor. Beşiktaş 'ta Şenol Güneş göreve gelene kadar hiçbir resmi maçta şans bulamayan ve ilk maçına 9 Kasım'da Serik Belediyespor karşısında çıkan Atiba Hutchinson kadroya dahil edildi. Hatayspor forması giyen Samuel Adekugbe de Süper Lig'den kadroya alınan bir diğer isim oldu. Eski Sivassporlu Milan Borjan ve eski Beşiktaşlı Cyle Larin de kadroda yer aldılar.

Kaptandan vazgeçmediler

Bu sezon Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde şans bulamayan Atiba Hutcinson, ilk resmi maçına geçtiğimiz hafta çıkmış olmasına rağmen John Herdman'ın milli takım kadrosunda kendine yer buldu. 39 yaşındaki oyuncu, 6 kez Kanada'da Yılın Futbolcusu seçilirken A milli düzeyde de ülkesinin en çok forma giyen ismi konumunda. Atiba Hutchinson, aynı zamanda Kanada Milli Takımı'nın kaptanlığını yapmakta.

İşte Kanada'nın 26 kişilik kadrosu:

Kaleciler: James Pantemis, Milan Borjan, Dayne St. Clair

Defans: Samuel Adekugbe, Joel Waterman, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Steven Vitoria, Derek Cornelius

Orta saha: Liam Fraser, Ismael Kone, Mark-Anthony Kaye, David Wotherspoon, Jonathan Osorio, Atiba Hutchinson, Stephen Eustaquio, Samuel Piette

Forvet: Liam Millar, Lucas Cavallini, Ike Ugbo, Tajon Buchanan, Jonathan David, Cyle Larin, Alphonso Davies, Junior Hoilett