Kana Biyik’tan anlamlı hareket

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle zor durumda olan aileler için yapılan yardım kervanına Gaziantep Futbol Kulübü’nün tecrübeli kaptanı Jean Armel Kana Biyik’ta katıldı. 4 yıldır Türkiye’de futbol hayatını sürdüren Kana Biyik her sene olduğu gibi bu yılda yardıma ihtiyacı olan ailelere gıda kolilerinin ulaşmasını sağladı.

Kana Biyik daha önce yapılan yardımlardan farklı olarak değişik bir yöntem belirledi. Gaziantep’in değişik bölgelerinde bulunan mahallelerde maddi durumu kötü olan ailelere muhtarlardan da yardım alarak gıda paketlerinin ulaştırılmasını sağladı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda paketleriyle bu zor günlerde bir nebzede olsa mutlu olmaları sağlanan ailelere yardımın bir hayırsever tarafından sağlandığı söylendi.



