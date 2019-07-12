Kana Bıyık, Gazişehir yolunda

Gaziantep temsilcisi, teknik direktör Marius Sumudica’nın raporu doğrultusunda, son olarak Kayserispor forması giyen Kamerunlu defans oyuncusuyla temasa geçti. Yapılan görüşmelerde 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla prensipte el sıkışan kulüp yönetimi, Kana Biyik’ı 14 Temmuz’da Düzce’deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde başlayacak kampa davet etti. Tarafların 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 2016-2017 sezonunun başında Fransız ekibi Toulouse’den Türkiye’ye gelen Sumudica ile Kayserispor’da beraber çalışmıştı.