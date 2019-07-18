Kana Bıyık, Gazişehir Gaziantep’te

Süper Lig’in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık’ı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Kana Bıyık ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Kamerunlu savunma oyuncusunun 23 Temmuz Salı günü kampa katılacağı bildirildi.

2016-2017 sezonunun başında Fransız ekibi Toulouse’den Türkiye’ye gelen tecrübeli oyuncu, şu anda Gazişehir Gaziantep’in başında bulunan teknik direktör Sumudica ile Kayserispor’da beraber çalışmıştı.