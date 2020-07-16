Kanser son yılların en çok görülen hastalığı günümüzün vebası olarak adlandırılan hastalıktır. Kanser birçok türü ile insanları etkileyerek uzun tedavi süreçleri geçirmelerine neden olmaktadır. İlerleyen evrelerde kanser türlerinde ölümcül vakalar görülmektedir. Kanser çeşitlerinin en yaygın olanlarından biri de kan kanseridir. Son yıllarda kansere yakalanma olasılığı çok hızla artış göstermektedir. Her yaştan insanı etkileyebilen lösemi özellikle bünyesi zayıf insanları daha olumsuz etkilemektedir.

Kan kanseri nedir?

Kan kanseri birçok kişide görülebilen bir hastalıktır. Kanserli hücrelerin Kan hücreleri içinde yayılması ile görülen kan kanseri birkaç farklı türe sahiptir. Kan kanseri Diğer adıyla lösemi kök hücrelerin gelişiminin duraklaması sebebiyle kontrolsüz bir şekilde kanserli hücrelerin kök hücrelerinde çoğalması ile ortaya çıkar. Kanserli kök hücreler öncelikle kemik İliğini sarar, daha sonra birçok organı daha etkileyen kanserli hücreler kemik iliğinden sonra kana karışır. Kan kanseri tedavi edilmediği ya da tedavide geç kalındığı durumda kişilerde ciddi problemlere sebep olmaktadır.

Kan kanseri belirtileri nelerdir?

Kan kanseri son yıllarda birçok kişide görülmeye başlayan bir hastalıktır. Kan kanseri bazı belirtilerle kendini göstermektedir. Kan kanserinin en belirgin özellikleri;

- Kansızlıktan dolayı kişide halsizlik

- Çabuk yorulma

- Solgun görünüm

- Nefes darlığı şikâyetlerine sebep olmasıdır.

- Kan kanseri bağışıklığın zayıflamasına neden olur. Bundan dolayı vücut enfeksiyonlara açık hale gelir.

- Özellikle burun kanaması diş ve diş eti kanamaları gözaltı kanamaları vücutta morarmalar deri üzerinde bulunan kırmızı döküntüler

- Kan kanseri olan kişilerde iştahsızlık buna bağlı olarak kilo kaybı da görülmektedir.

- Gece terlemeleri, kemik ağrıları, karın, diş etlerinde boyun ve koltuk altı lenf bezlerinde şişlikler

- Sürekli düşmeyen Ateş ve enfeksiyonlar Kan kanserinin en belirgin özellikleri arasındadır.

Kan kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Kan kanseri diğer adı ile Lösemi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak tedavi öncesinde lösemi türünün belirlenmesi önemlidir. Bir kan sayımı sonucu kanda kanser belirtileri saptanır. Daha sonra kemik iliğinden alınacak bir parça biyopsi yöntemi ile kanser hücrelerinin kemik iliğinde olup olmadığı görülür. Löseminin tipi belirlendikten sonra tedavi yöntemi belirlenir.

Lösemi için birçok tedavi yöntemi mevcuttur. Lösemi tedavisinde en çok bilinen yöntem kemoterapi yöntemidir ancak kemoterapide kullanılacak ilaçların türü ve dozu kanser türüne bağlı olarak değişir. Kemoterapi 24 aya kadar devam eder. İlaçların etkili olmadığı tedavi yöntemlerinde ise önemli olan başka bir tedavi yöntemi kemik iliği naklidir.

Kan kanseri türleri nelerdir?

Kan kanseri diğer adıyla Lösemi birçok farklı alt türü mevcuttur. Bunlar akut miyeloid löseminin oluşma nedeni tam olarak bilinmeyen kan kanserinde uygun olmayan miyeloid hücrenin kötü huylu değişiminden dolayı ortaya çıktığı bilmektedir.

Akut Lösemi: kan kanseri içinde akut lösemi görülme sıklığı - 20 civarındadır. En çok çocuklarda görülen akut lösemi çok hızlı ilerleyen bir türdür. Kemik iliğinde bulunan kök hücreler kan hücrelerinde hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Böylece kanser kemik iliğinden başlayarak tüm vücuda hızla yayılım gösterir.

Kronik Lösemi: akut lösemi hastalığına oranla daha yavaş İlerleyen bir kan kanseri türüdür. Kronik Lösemi de olgun hücreler görevlerini tam olarak yerine getiremez, normal bir şekilde çoğalmaya başlar.

Lenfositik Lösemi: enfeksiyon risklerine karşı vücudu koruyan ancak işlevini tam olarak yerine getirmeyen kan hücrelerinin kemik iliğinde çoğalması sonucu lenfositik lösemi görünür. Lenfositik lösemi en çok 60- 70 yaş aralığında görülürken toplumda görülme sıklığı %30 oranındadır. Lenfosittik lösemi çok yavaş ilerler. Lenfositik Lösemi diğer lösemi türlerine göre tedavisi ve en kolay olan lösemi türüdür.

Kan kanseri nasıl bulaşır?

Kan kanserine sebep olan birçok durum bulunmakla birlikte, tam olarak herhangi bir nedenden dolayı kaynaklandığı söylenemez. Günümüzde bir toplumda görülen Lösemi özellikle çocuklarda ve yaşlılarda ağır olarak atlatılmaktadır. Bu yüzden tedavi sürecinde bulunan herkes için lösemi ciddi olarak yorucu bir hastalıktır.

Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir lösemi olan hastalar maske takmak zorundadır. Aksi taktirde maske takmayan hastalarda durum daha da ciddileşebilir. Ancak maske takılması hastalığın bulaşıcı olduğu anlamına gelmez. Maske hastanın dışarıdan gelecek virüs ve mikroplardan korunması için gerekli bir önlemdir. Çünkü lösemi hastalarına mikrop almamak ve kişisel temizliğe çok önem göstermek gerekmektedir. Aksi taktirde hasta için enfeksiyon durumları söz konusu olacaktır.