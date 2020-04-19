Kan kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Kan kanseri nasıl anlaşılır?

Her yaştaki bireyin yaşayabileceği hastalıklardan biri olan kanser, en ciddi sağlık problemleri arasında yer alıyor. Ölümcül olan bu hastalık genelde çocuklarda ve 50 yaş üstünde daha yaygın olarak görülmektedir. Kan kanseri hayati açıdan risk faktörü taşıyan en ciddi hastalıklar arasında yer almaktadır. Her yaşa tesir edebilecek olan bu kanser önemli boyutlara ulaştığında ölümle sonuçlanabiliyor. Ancak erken teşhis ile tedavinin ele alınması günümüzde bu hastalıktan kurtulma imkanı tanımaktadır. O yüzden erken dönemde fark edilmesi ve tedavi yapılabilmesi için belirtiler mutlaka doğru okunmalıdır.

Kan kanseri nedir?

Kemik iliğindeki kök hücrelerin belli başlı nedenlerden dolayı gelişim noktasında durması ya da kontrolsüz biçimde çoğalmasıyla meydana gelen hastalığa kan kanseri denir. İlk olarak kemik iliğine nüfus eden bu hastalık zaman içerisinde diğer organlara tesir etmektedir.

Diğer ismi ile lösemi olarak bilinen kan kanseri zamanında teşhis edilmezse çok ciddi problemlere yol açabilmektedir. Oldukça hızlı şekilde ilerleme potansiyeline sahip olan kan kanseri, ortalama 1 ya da 2 ay içerisinde klinik bulgular ortaya çıkarmaktadır.

Kan kanseri belirtileri nelerdir?

Diğer kemik iliği hastalıkları ile benzerlik gösteren belirtiler üzerinden kan kanserini anlamak mümkün. Buna bağlı olarak lösemi için erken teşhis konusunda belirtiler doğru şekilde anlaşılmalı ve analiz edilmelidir.

- Halsizlik,

- Solgunluk,

- Çok çabuk yorulma,

- Nefes darlığı,

- Bağışıklık sisteminin çökmesi,

- Enfeksiyonlar ile beraber diş ve diş eti kanaması,

- Morarma ve ciltte toplu iğne başı kadar kırmızı döküntüler,

- İştahsızlık ve kilo kaybı,

- Ateşli enfeksiyonlar,

- Kemik ağrıları,

- Boyun ve koltuk altı ile lenf bezlerinde, diş etlerinde ve karın bölgesinde şişlik en çok da akut lösemi belirtileri arasında yer almaktadır.

Bu gibi belirtilerden birkaç tanesi kronik hale geldiğinde en yakın sürede mutlaka doktora başvurulması gerekir. Zira kan kanseri yani lösemi için erken teşhis hayat kurtarıcı bir olanak tanımaktadır.

Kan kanseri nasıl anlaşılır?

Kan kanseri belli başlı belirtiler üzerinden lösemi için şüphelenme durumunu ortaya çıkarır. Ancak yukarıda verilen maddeler halindeki belirtiler bu hastalığın tam olarak netleşmesini sağlamaz. Öncelikle tam bir kan sayımı ile beraber kandaki kanser belirtileri ortaya çıkarılır. Kanda blast ismi ile bilinen kanser hücrelerinin meydana geldiği artışa bağlı olarak lösemi teşhisi konur.

Aynı zamanda kemik iliğinde yapılan biyopsi ile beraber bazı tetkik ve analizler gerçekleştirilir. Burada önemli olan kan kanserinin alt türlerini tespit etmektir. Zira buna bağlı olarak löseminin alt tiplerine uygun şekilde tedavi yöntemleri ele alınır. Buna bağlı olarak kemoterapi ile beraber ilaç tedavisine başlanır. Ancak kan kanserinin geçmesi için en önemli unsur kemik iliği naklidir.

Çocuklarda kan kanseri belirtileri nelerdir?

Kan kanseri yani lösemi özellikle çocuklarda sık rastlanan dünyanın en önemli hastalıkları arasında yer alır. Zira düzlemi kanser türleri arasında %30’luk bir orana sahiptir. Daha çok 2 ila 5 ya da 5 ile 10 yaş arasındaki çocuklarda çok sık görülen bir hastalık türüdür. Çocuklarda yaygın olarak belli başlı bazı belirtiler lösemi hastalığını anlatabilmektedir.

- Solgun cilt rengi,

- Vücudun farklı noktalarında bedeller ve morluklar oluşması,

- Uzun süreli ateşli enfeksiyonlar,

- İştahsızlık ile beraber gelen kilo kaybı,

- Eklem ağrıları,

- Karında şişlik.

Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda mutlaka hemen doktora başvurulması hayati bir önem taşımaktadır. Özellikle günümüz yöntemleri ve teknolojisi sayesinde, erken tanı üzerinden teşhis ile tedavi yöntemleri hayat kurtarıcı olabilmektedir.



