Kamila Valieva kısa programda zirvenin sahibi oldu

30 sporcunun yarıştığı kısa programda, Kamila Valieva'nın ilk sırayı elde etmesinden dolayı ilk 25'te yer alan isimler serbest programa adını yazdırmış oldu. Rus sporcunun dopingden dolayı ihraç edilme ihtimali olması nedeniyle, normalde ilk 24'ün bir üst programa yükseldiği kısa programda, Valieva ile birlikte ilk 25'te yer alan sporcular serbest programa yükseldi.

Kısa programda ilk sırayı elde eden Valieva, doping iddialarıyla zor bir dönemden geçmesi nedeniyle performansının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Kadınlar Bireysel Artistik Buz Pateni Serbest Program, 17 Şubat Perşembe günü yapılacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

Rus sporcu Kamila Valieva, Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni takım yarışlarında 178.92 puan elde ederek birincilik elde etti ve olimpiyatlarda ilk dörtlü atlayışı gerçekleştiren kadın patenci olarak tarihe geçerek altın madalyaya uzandı. Valieva'nın olimpiyatlar öncesinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda verdiği numunede yasaklı madde bulunduğu ortaya çıkarken, bunun üzerine Valieva'nın yarışmalardan ihraç edilmesi gündeme geldi. Dava, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınırken; CAS, sporcunun 15 yaşında olduğu için 'korunan kişi' konumunda olması, davanın şu anda son derece kısıtlı bulgulara dayanması, sporcunun Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışmasını engellemenin telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracak olması, Avrupa Şampiyonası'nda alınan numunenin sonucunun gerekenden çok daha geç sonuçlanması ve sporcunun, sonucu geç açıklanan numune sebebiyle bir sorumluluğunun olmaması nedenleriyle Valieva'nın altın madalyasının korunmasına ve müsabakalarda yarışabilmesine karar verdi.

IOC'DEN AÇIKLAMA

Rus patenci Kamila Valieva'nın pozitif doping testiyle ilgili Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) Denis Oswald, sporcunun testinde görülen ilacın büyükbabasının kullandığı bir kalp ilacının Valieva'ya bulaşması olabileceğini açıkladı. Rusya Olimpiyat Komitesi Takımı (ROC), testteki ilacın büyükbabasının ilacı alırken kullandığı su bardağının Valieva'nın da kullanması olabileceğini savundu.

Denis Oswald gazetecilere verdiği demeçte, "Onun argümanı, bu kirlenmenin büyükbabasının aldığı bir ürünle olduğuydu" dedi. Oswald gazetecilere testte çıkan maddenin yasaklanmış anjina ilacı trimetazidin (kardiyovasküler ilaç) olduğunu ifade etti.

Salı günü kısa programla başlayan ve perşembe günü serbest patenle sona eren yarışmalarda Rus patenci madalya kazanması halinde madalya törenine katılamayacak. IOC dünkü kararında Valieva'nın dosyası sonuçlandığında "Onurlu bir madalya töreni düzenleyecektir" ifadelerini kullandı.

KURALLAR NE DİYOR?

Oswald, bu sürecin bir parçasını oluşturan B numunesinin test edilmesinin Valieva tarafından henüz talep edilmediğini söyledi. Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) kurallarına göre, A numunesinin testi pozitif çıkan sporcular, B numunesinin test edilmesini isteme hakkına sahiptir.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı'na göre, ilaç ayrıca vertigo (dönme hissi ve baş dönmesi), kulak çınlaması (kulaklarda çınlama) ve azalmış görme veya görme bozuklukları semptomlarını tedavi etmek için kullanılabiliyor.

DHA