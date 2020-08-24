Kamil Jozwiak’ta düğmeye basıldı

Kanat bölgesi için Henry Onyekuru transferinde Monaco ile ortayı bulamayan Galatasaray, rotayı Polonya’nın Lech Poznan takımında forma giyen Kamil Jozwiak’e çevirmişti. Önceki gün Jozwiak için menajerler aracılığıyla yapılan görüşmelerden çıkan sonucun son derece olumlu olduğu öğrenilmişti. Bu sayede transferde eli bir hayli güçlenen Sarı- Kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle masaya oturmak için geri sayıma geçti.

Büyük emek harcanacak

Galatasaray cephesinin, bu hafta içi Poznan’dan randevu talep ettiği ve pazarlıkların da resmen başlayacağı bilgisine ulaşıldı. Sol kanatta forma giyen sağ ayaklı Polonyalı futbolcuyu teknik direktör Fatih Terim’in de takımında görmeyi çok istediği, yapılacak olan teklifin de satın alma opsiyonlu kiralık olacağı ifade edildi. Oyuncu tarafının da anlaşmanın sağlanması için büyük bir emek harcaması beklenirken, hafta sonuna kadar müjdeli haberin gelmesi hedefleniyor.

Metin Karabaş