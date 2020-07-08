Kamil Ahmet sürprizi olabilir
Galatasaray karşısında cezalı olan Joao Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi'yi oynatan teknik direktör Hüseyin Çimşir, tecrübeli oyuncunun performansından bir hayli memnun kalmıştı. Sağ bekte iyi bir rekabet oluşturan Bordo- Mavililer'de maç öncesi idmanlarda 11'de Pereira denense de genç hocanın Kamil Ahmet sürprizi yapabileceği öğrenildi.
Galatasaray karşısında cezalı olan Joao Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi'yi oynatan teknik direktör Hüseyin Çimşir, tecrübeli oyuncunun performansından bir hayli memnun kalmıştı. Sağ bekte iyi bir rekabet oluşturan Bordo- Mavililer'de maç öncesi idmanlarda 11'de Pereira denense de genç hocanın Kamil Ahmet sürprizi yapabileceği öğrenildi. Genç oyuncu Serkan Asan da iki futbolcuyla forma rekabetine girmek adına idmanlarda sıkı çalışıyor.