Kamil Ahmet sürprizi olabilir

Galatasaray karşısında cezalı olan Joao Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi'yi oynatan teknik direktör Hüseyin Çimşir, tecrübeli oyuncunun performansından bir hayli memnun kalmıştı. Sağ bekte iyi bir rekabet oluşturan Bordo- Mavililer'de maç öncesi idmanlarda 11'de Pereira denense de genç hocanın Kamil Ahmet sürprizi yapabileceği öğrenildi.

08 Temmuz 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Kamil Ahmet sürprizi olabilir

Galatasaray karşısında cezalı olan Joao Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi'yi oynatan teknik direktör Hüseyin Çimşir, tecrübeli oyuncunun performansından bir hayli memnun kalmıştı. Sağ bekte iyi bir rekabet oluşturan Bordo- Mavililer'de maç öncesi idmanlarda 11'de Pereira denense de genç hocanın Kamil Ahmet sürprizi yapabileceği öğrenildi. Genç oyuncu Serkan Asan da iki futbolcuyla forma rekabetine girmek adına idmanlarda sıkı çalışıyor.

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