Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde F Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Kamerun'da Yeşil Burun Adaları ve Ruanda ile oynanacak maçlar öncesinde skandal bir hata meydana geldi. Kamerun Futbol Federasyonu'nun yaptığı hata nedeniyle takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Eric Maxim Choupo-Moting, iki maçta da forma giyemeyecek.

Davetiye maili yanlış adrese gitti

Bayern Münih forması giyen tecrübeli oyuncu için gönderilmesi gereken davetiye maili, yanlış adrese gitti. Davetten haberi olmayan Alman ekibi ve Choupo-Moting, federasyonuna cevap veremedi. Çağrıldığından haberi olmayan Moting, FIFA'nın verdiği süre dolduğu için Milli Takım kampına katılamadı.

Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Antonio Conceiçao, davetine yanıt alamadığı için Moting'i 26 Mart'ta Carpe Verde ve 30 Mart'ta Rwanda ile oynanacak maçlarda kullanamayacak.

Milli formayı 33 kez terleten 31 yaşındaki oyuncu, 11 gol atma başarısı gösterdi.

'Davetiye gelmediğini söylediler'

Konu ile ilgili açıklama yapan yıldız oyuncunun babası, ''Kamerun Futbol Federasyonu, konuşmak için benimle temasa geçti ve davetiyede bir sorun yaşandığını belirttiler. Bayern Münih yetkilileriyle iletişime geçti. Kendilerine, Kamerun Milli Takımı'ndan herhangi bir davetiye gelmediğini söylediler." dedi.

Bu olay ilk değil!

2011 yılında Hamburg'tan Köln'e transfer olmak üzere olan Moting'in başına benzer bir olay gelmişti. Transfer döneminin son gününde Hamgurg tarafından Almanya Futbol Federasyonu'na gerekli evrak faks çekilince işlem tamamlanacaktı. Ancak faks makinesinin bozulması transferin suya düşmesine sebep oldu. 13 dakika geç giden evrak nedeniyle transfer iptal oldu.

Bayern Münih formasıyla bu sezon 22 resmi maçta görev alan tecrübeli forvet, rakip kalelere 5 gol bıraktı.

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