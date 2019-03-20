Afrika kıtasında son dönemlerde sıklıkla görülen antrenör kaçırma vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kamerun 1. Ligi ekiplerinden Yong Sports'un teknik direktörlüğünü yapan Emmanuel Ndoumbe Bosso, dün gece takımının antrenman tesislerine gittiği sırada kaçırıldı.

Kulüp yöneticileri, Ada'nın saygın haber kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada Bosso'nun serbest bırakıldığı müjdesini verirken başarılı teknik adam için herhangi bir fidye ödenmediğini bildirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kamerunlu hocanın niçin kaçırıldığı ise bilinmiyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler