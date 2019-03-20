Kamerun'da kaçırılan teknik direktör Emmanuel Bosso'dan iyi haber!
Afrika kıtasındaki antrenör kaçırma vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kamerun 1. Ligi ekiplerinden Yong Sports'u çalıştıran Emmanuel Ndoumbe Bosso, dün arabayla takımının antrenman tesislerine gittiği sırada kaçırılırken daha sonrasında ise serbest bırakıldı.
Afrika kıtasında son dönemlerde sıklıkla görülen antrenör kaçırma vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kamerun 1. Ligi ekiplerinden Yong Sports'un teknik direktörlüğünü yapan Emmanuel Ndoumbe Bosso, dün gece takımının antrenman tesislerine gittiği sırada kaçırıldı.
Kulüp yöneticileri, Ada'nın saygın haber kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada Bosso'nun serbest bırakıldığı müjdesini verirken başarılı teknik adam için herhangi bir fidye ödenmediğini bildirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kamerunlu hocanın niçin kaçırıldığı ise bilinmiyor.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler