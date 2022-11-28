Kamerun-Sırbistan Dünya Kupası CANLI | G Grubu maçı

Kamerun ile Sırbistan, G Grubu'nda ilk galibiyetlerini almak için kapışıyor. Afrika'nın güçlü devlerinden Kamerun, İsviçre karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle Katar'a 'merhaba' demişti. Kamerun telafi peşinde olacak. İddialı kadrosuyla dikkat çeken ancak favorilerden Brezilya'ya 2-0 kaybeden Sırbistan ise G Grubu'nda ikincilik için yarışacağını gösterme hedefinde. Kamerun'da kaleci Andre Onana, takım içindeki disiplinsiz davranışları nedeniyle Sırbistan maçı öncesi kadro dışı bırakıldı. Kamerun-Sırbistan G grubu maçı başladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

2022 Dünya Kupası Kamerun-Sırbistan G grubu ikinci maçı başladı.

DİREKTEN DÖNDÜ

11. dakikada gelişen Sırbistan atağında sağ kanatta topla buluşan Zivkovic, ceza sahası yayında duran Tadic'e topu gönderdi, Tadic bekletmeden Mitrovic'e pasını verdi ve mitrovic'in sağ çaprazdan yaptığı vuruş uzak kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü!

17. dakikada Sırbistan sağ kanattan taç atışı kullandı. Tadic ceza sahasında topu önüne aldı ve çizgi üzerinden içeriye ortaladı, savunmanın uzaklaştıramadığı top Mitrovic'in önünde kaldı. Yıldız futbolcunun şutu az farkla auta gitti.

19. dakikada kendi yarı sahasından uzun topla çıkan Kamerun'da Kunde Maksimovic ile girdiği ikili mücadeleyi kazandı ve ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, Sırbistan kalecisi Vanja topu kornere çeldi. Bu pozisyon Kamerun'un mücadeledeki ilk gol pozisyonu oldu.

KAMERUN ÖNE GEÇTİ

GOL | 29. dakikada Kamerun Castelletto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sol köşeden kullanılan köşe vuruşunda KUnde'nin ceza sahasında ön direğe ortalığı topu Nkoulou arka direğe aşırdı ve boş durumda bulunan Castelletto topu filelere gönderdi. Castelletto, Kamerun formasıyla ilk golünü atmış oldu.

PAVLOVİC EŞİTLİĞİ GETİRDİ

GOL | 45+1. dakikada Sırbistan Pavlovic ile beraberliği yakaladı. Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda Choupo-Moting topa yükseldi ancak vuramadı, hemen arkasında bekleyen Pavlovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Kamerun'un kornerden savunmacısıyla bulduğu gole Sırbistan kornerden savunmacısıyla yanıt verdi.

SIRBİSTAN 2 DAKİKADA 2 GOL BULDU!

GOL | 45+3. dakikada Sırbistan Sergej Milinkovic-Savic'in golüyle kayıp zamanda 2-1 öne geçti. Kamerun savunmasının uzaklaştıramadığı topu Sırbistan'da Lukic kaptı ve hemen topu Tadic'e verdi. Tadic boş durumdaki Sergej Milinkovic-Savic'i gördü ve yıldız futbolcunun yerden sol köşeye sert ve düzgün vuruşu ağlarla buluştu. Böylece Sırbistan iki dakikada 1-0 gerideyken 2-1 öne geçti.

Kamerun-Sırbistan 11'leri:

Kamerun: Epassy, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Kunde, Hongla, Zambo Anguissa, Mbeumo, Choupo Moting, Toko Ekambi.

Sırbistan: Vanja, Milenkovic, Pavlovic, Veljkovic, Lazovic, S. Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Jovic









Kamerun-Sırbistan 2022 Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanıyor?

Kamerun-Sırbistan maçı Al Janoub Stadyumu'nda oynanıyor ve bugün saat 13.00'te başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla'nın yönettiği karşılaşma TRT 1'den naklen ekranlara geliyor.







