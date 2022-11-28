Kamerun-Sırbistan 2022 Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak?
Dünya Kupası G Grubu'nda henüz golü ve puanı olmayan iki takımın kapışmasında Kamerun ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. İki takım da iddialarını devam ettirmek için puan peşinde. Karşılaşma öncesinde 'Kamerun-Sırbistan 2022 Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak?' soruları soruluyor. Tüm bu soruların cevapları, muhtemel 11'ler ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan iki takım... Kamerun ile Sırbistan, G Grubu'nda ilk galibiyetlerini almak için kapışacak. Afrika'nın güçlü devlerinden Kamerun, İsviçre karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle Katar'a 'merhaba' demişti. Kamerun telafi peşinde olacak. İddialı kadrosuyla dikkat çeken ancak favorilerden Brezilya'ya 2-0 kaybeden Sırbistan ise G Grubu'nda ikincilik için yarışacağını gösterme hedefinde.
Kamerun-Sırbistan 2022 Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak?
Kamerun-Sırbistan maçı Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak ve bugün saat 13.00'te başlayacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.
Kamerun-Sırbistan muhtemel 11'leri:
Kamerun: Onana,Fai, N'koulou,Castelletto, Tolo, Anguissa, Ondoua, Hong, Lambeumo, Choupo-Moting, Ekambi.
Sırbistan: V.Milinkovic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Gudelj, Savic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.