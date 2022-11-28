Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan iki takım... Kamerun ile Sırbistan, G Grubu'nda ilk galibiyetlerini almak için kapışacak. Afrika'nın güçlü devlerinden Kamerun, İsviçre karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle Katar'a 'merhaba' demişti. Kamerun telafi peşinde olacak. İddialı kadrosuyla dikkat çeken ancak favorilerden Brezilya'ya 2-0 kaybeden Sırbistan ise G Grubu'nda ikincilik için yarışacağını gösterme hedefinde.

Kamerun-Sırbistan 2022 Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak?

Kamerun-Sırbistan maçı Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak ve bugün saat 13.00'te başlayacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.

Kamerun-Sırbistan muhtemel 11'leri:

Kamerun: Onana,Fai, N'koulou,Castelletto, Tolo, Anguissa, Ondoua, Hong, Lambeumo, Choupo-Moting, Ekambi.

Sırbistan: V.Milinkovic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Gudelj, Savic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.







