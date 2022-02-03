Kamerun - Mısır maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Turnuvanın ev sahibi ve şüphesiz favorisi olan Kamerun turnuvanın en formda takımlarından biri. Çeyrek final maçında yakaladıkları birçok gol pozisyonundan faydalanamasalar da Gambiya’yı 2-0 geride bıraktılar. Taraftar desteği ile etkili performans sergileyen Kamerun, son 5 iç saha maçında 5 galibiyet aldı. Turnuvanın 6 golle en golcü ismi olan Vincent Aboubakar'ın önderliğinde Kamerun oynadığı 5 maçta 12 gol attı.

Mısır turnuvanın şanslı takımlarından. Son 16 turunda Fildişi Sahili’ni penaltılar ile geride bırakırken çeyrek final mücadelesinde Fas’ı ise uzatmada attığı gol ile elemeyi başardı. Mohamed Salah gibi bir yıldıza sahip olmalarına rağmen takımın diğer oyuncularının yetersizliği sahadaki futbol kalitesine yansıyor. Mısır turnuvada sadece 5 gol atma başarısı gösterdi.

Ev sahibi ekip kadro kalitesi ve oyunuyla birkaç adım önde bulunuyor. İsim olarak erken final sayılabilecek maçta Kamerun favori.