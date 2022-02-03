Kamerun - Mısır maçı (CANLI)

Kamerun ile Mısır, Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşıyor. Toni Conceiçao'nun ekibi Kamerun, namağlup durumda. Carlos Queiroz'lu Mısır ise tek mağlubiyetini grup aşamasında Nijerya karşısında aldı. Afrika'nın iki devi de zorlu maçtan mutlu ayrılıp finalde Senegal'in rakibi olmanın hesaplarını yapıyor. Kamerun'un en önemli gol silahi eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar. Mısır'da ise gözler Galatasaraylı Mostafa Mohamed ve Liverpool'un süperstarı Mohamed Salah'ta.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

İki takımın 11'leri:

Kamerun: Onana; Fai, Ngamaleu, Tolo, Ngadeu, Castelletto, Hongla, Gouet, Aboubakar, Toko Ekambi, Anguissa.

Mısır: Gabal; Fathi, Elneny, Soleya, Wensh, Abdelmonem, Kamal, Fotouh, Marmoush, Mo Salah, Mostafa.

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Kamerun - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Afrika Uluslar Kupası)

Gambiyalı hakem Bakary Gassama'nın yöneteceği Kamerun - Mısır maçı bu akşam oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan, CAF TV YouTube kanalında canlı yayınlanan dev mücadelenin canlı takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Kamerun yarı finale nasıl geldi?

A Grubu'nda bulunan Kamerun, Burkina Faso'yu 2-1, Etiyopya'yı 4-1 mağlup etti, Yeşil Burun ile 1-1 berabere kaldı ve 7 puanla son 16 biletini lider olarak aldı. Son 16'da Komorlar'ı 2-1'le geçen Kamerun, çeyrek finalde ise Gambiya'yı 2-0 devirdi. Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, attığı 6 golle takımının skor yükünü çekti, başarıda önemli bir rol oynadı.

Mısır yarı finale nasıl geldi?

Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Mısır, 1-0'lık Nijerya mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yapmasına rağmen çabuk toparladı. Gine ve Sudan'ı 1-0'la geçen Mısır, 6 puanla lider Nijerya'nın ardından 2. sırada son 16 biletini kaptı. Son 16'da Fildişi Sahili'ni penaltılar sonucu 5-4 deviren Salah ve arkadaşları, çeyrek finalde ise Fas engelini 2-1'le aştı.