Kamerun-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Dünya Kupası'nda bu akşam grup etapları sona erecek, G Grubu'nda ise heyecan dolu bir karşılaşma oynanacak. Son 16'yı garantileyen Brezilya ile matematiksel olarak şansı bulunan Kamerun karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde 'Kamerun-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' soruları soruluyor. Tüm bu soruların cevapları, muhtemel 11'ler ve daha fazlası fanatik.com.tr'de...
2022 Dünya Kupası'nda grup etabı bugün sona eriyor... Heyecan tüm hızıyla devam ederken grup aşamasının son gününde de çok önemli maçlar oynanacak. Bunlardan biri de Kamerun-Brezilya karşılaşması olacak. Brezilya son 16 biletini garantilemiş durumda. Kamerun'un ise matematiksel olarak şansı devam ediyor. Bu nedenle Afrika ekibi, Sambacılar'ı devirerek, Sırbistan-İsviçre karşılaşmasının sonucunu beklemeyi amaçlıyor.
G Grubu'nda son maçlar öncesinde Brezilya 6 puanla lider, İsviçre 3 puanla ikinci, Kamerun 1 puanla üçüncü ve Sırbistan da yine 1 puanla son sırada yer alıyor. Kamerun'da ülkemizden Beşiktaşlı Kevin N'Koudou kadroda yer alıyor.
Kamerun-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Lusail Stadı'nda oynanacak Kamerun-Brezilya maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Kamerun-Brezilya muhtemel 11'ler:
Kamerun: Epassy, Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo, Hongla, Anguissa, Kunde, Ekambi, Choupo-Moting, Aboubakar
Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Telles, Casemiro, Guimaraes, Paqueta,Antony, Vinicius, Jesus