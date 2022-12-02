2022 Dünya Kupası'nda grup etabı bugün sona eriyor... Heyecan tüm hızıyla devam ederken grup aşamasının son gününde de çok önemli maçlar oynanacak. Bunlardan biri de Kamerun-Brezilya karşılaşması olacak. Brezilya son 16 biletini garantilemiş durumda. Kamerun'un ise matematiksel olarak şansı devam ediyor. Bu nedenle Afrika ekibi, Sambacılar'ı devirerek, Sırbistan-İsviçre karşılaşmasının sonucunu beklemeyi amaçlıyor.

G Grubu'nda son maçlar öncesinde Brezilya 6 puanla lider, İsviçre 3 puanla ikinci, Kamerun 1 puanla üçüncü ve Sırbistan da yine 1 puanla son sırada yer alıyor. Kamerun'da ülkemizden Beşiktaşlı Kevin N'Koudou kadroda yer alıyor.

Kamerun-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lusail Stadı'nda oynanacak Kamerun-Brezilya maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kamerun-Brezilya muhtemel 11'ler:

Kamerun: Epassy, Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo, Hongla, Anguissa, Kunde, Ekambi, Choupo-Moting, Aboubakar

Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Telles, Casemiro, Guimaraes, Paqueta,Antony, Vinicius, Jesus







