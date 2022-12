Kamerun - Brezilya maçı iddaa oranları

İsviçre'ye 1-0 kaybeden ve Sırbistan karşısında 3-1'den gelip 3-3'ü bulan Kamerun, Dünya Kupası G Grubu'ndan çıkabilmek için mutlaka kazanmak zorunda. Takımda tek eksik, TD Rigobert Song'la ters düşen ve kamptan yollanan as kaleci Andre Onana. Eldivenler Devis Epassy'de olacak. Stoperde "Jean-Charles Castelletto & Nicolas Nkoulou" ikilisini izleyeceğiz. Andre-Frank Zambo Anguissa ve Pierre Kunde orta alanda ileri/geri makina gibi çalışacak. Hücumda ise bir değişiklik bekleniyor... Sırbistan maçında kenardan gelip oyunun seyrini değiştiren Vincent Aboubakar ilk 11'de olacak. Eric Maxim Choupo-Moting ve Karl Toko Ekambi, Aboubakar'la birlikte hücum hattını oluşturacak.

Sırbistan ve İsviçre maçlarını gol yemeden 6 puanla geçen Brezilya'da ise rotasyon beklentisi söz konusu... Sol bek Alex Sandro, yıldız isim Neymar ve sağ bek Danilo'nun yanına - sakatlar listesine eklendi. 3 isim kesin olarak yok! TD Tite maç öncesi basın toplantısına Dani Alves'le katıldı ve Alves, Kamerun maçına ilk 11'de - kaptan olarak sahaya çıkacak. Tite'nin stoper ikilisini "Marquinhos & Thiago Silva" ile değil, "Eder Militao & Gleison Bremer" şeklinde oluşturması bekleniyor. Orta alanda Casemiro, hücumda Richarlison ve Vinicius Jr da büyük ihtimalle dinlenecek. Casemiro yerine Fabinho, Richarlison'la Vinicius Jr yerine de Gabriel Jesus'la Rodyrgo'yu ilk 11'de görürsek şaşırmamak lazım. 1 puan, grubun diğer maçına hiç bakmadan grup liderliği anlamına gelecek.

- Kamerun son 6 maçını kazanamadı. (3 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Brezilya son 9 maçını kazandı; bu 9 maçın 7'sinde kalesini gole de kapattı!

%23'lük kesim Tite'den ciddi rotasyon açıklaması gelmesine rağmen Sambacılara güveniyor... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Grubun diğer maçında, Sırbistan ile İsviçre kozlarını paylaşacak...

Kamerun'u 1-0 yenen, Brezilya'ya 1-0 kaybeden İsviçre 3 puanda... Brezilya'ya 2-0 yenilip Kamerun'a karşı 3-1 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'le ayrılan Sırbistan ise 1 puanda... Her iki takımın da ilk 2 maçı bize, İsviçre'nin daha iyi savunma yapabileceğini gösterdi. İsviçre, Brezilya'nın Kamerun'a kaybetmeyeceğini varsayacak ve Sırbistan karşısında 1 puan alıp turlama peşinde olacaktır. Yani öncelik yine savunma... Srbistan elinde Jovic, Vlahovic, Mitrovic, Tadic, Kostic; say say bitmeyen silahlara rağmen benim nazarımda sınıfı geçemedi. "Akanji & Elvedi" ikilisini de geçmeleri kolay değil... Riskler ikinci yarıda alınır = "İkinci Yarıda Daha Fazla Gol" olur.