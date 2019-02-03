Kameroğlu Voleybol İhtisas: 3 - Karayolları: 1

Voleybol Sultanlar Ligi 17. hafta karşılaşmasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları’nı 3-1 yendi.

03 Şubat 2019, Pazar 23:35
- A +
Kameroğlu Voleybol İhtisas: 3 - Karayolları: 1

Voleybol Sultanlar Ligi 17. hafta karşılaşmasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları’nı 3-1 yendi.

Kameroğlu Voleybol İhtisas: 3 - Karayolları: 1

Salon: Beylikdüzü Spor Merkezi

Hakemler: Nurper Özbar, Tayfun Şener

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Mariana Aydın, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Esra Çetin, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Seda Canlı)

Setler: 21-25, 25-16, 25-18, 25-20

Süre: 115 dakika (31, 27, 27, 30)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.