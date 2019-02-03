Voleybol Sultanlar Ligi 17. hafta karşılaşmasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları’nı 3-1 yendi.
Kameroğlu Voleybol İhtisas: 3 - Karayolları: 1
Salon: Beylikdüzü Spor Merkezi
Hakemler: Nurper Özbar, Tayfun Şener
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara)
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Mariana Aydın, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Esra Çetin, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Seda Canlı)
Setler: 21-25, 25-16, 25-18, 25-20
Süre: 115 dakika (31, 27, 27, 30)