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Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - Türk Hava Yolları: 0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.

27 Ocak 2019, Pazar 18:44
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Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - Türk Hava Yolları: 0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - Türk Hava Yolları: 0

Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Erol Akbulut, Tayfun Şener

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay, Sabriye Gönülkırmaz (Simay Kurt, Bahar Akbay, Melis Buse Kara, Ceyda Aktaş, Melisa Memiş)

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, Su Zent (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, Mislina Yağmur Kılıç)

Setler: 25-18, 25-21, 32-30

Süre: 103 dakika (30, 30, 43)

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