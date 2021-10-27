Kamelya Tuncel, final hakkı elde edemedi

Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası Japonya’da başladı. Kitakyushu kentindeki şampiyonanın ilk gününde bireysel kategoride çember ve top aletlerinin eleme ve finalleri yapıldı.

Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden Kamelya Tuncel elemelerde çember aletinde 20.900 puanla 25’inci, top aletinde 20.500 puanla 38’inci oldu.

En yüksek puanı elde eden sekiz sporcunun alet finalinde yarıştığı şampiyonanın ilk gününde milli sporcu final hakkı elde edemedi.

Kamelya, iki alet toplamında elde ettiği 41.400 puanla genel tasnifte elemelerin ilk gününü 30. sırada tamamladı.

Yarın labut ve kurdele aletlerinde yarışacak Kamelya, aletlerde ilk sekize girmesi durumunda aynı gün yapılacak alet finalinde, dört aletin toplamında ilk 24’e girmesi durumunda da 30 Ekim Cumartesi günü yapılacak genel tasnif finalinde yarışacak.

Altın madalyayı Rusların oldu

Öte yandan şampiyonada çember aletinde altın madalyayı Rus Dina Averina, gümüş madalyayı Belaruslu Alina Harnasko, bronz madalyayı ise İtalyan Sofia Raffaeli kazandı.

Top aletinde ise altın madalyayı yine Rus Dina Averina, gümüş madalyayı Dina’nın ikizi Arina Averina, bronz madalyayı ise Belaruslu Alina Harnasko aldı.

AA