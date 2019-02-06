Kamara: Önemli olan kazanmamızdı

Maçın ardından Malatyaspor’un yeni transferi Kamara, açıklamalarda bulundu:

''Tabii ki çok güzel bir duygu. 1 ay sonra futbol oynadım. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Beni güzel karşıladılar. Önemli olan bugün kazanmamızdı. Bizim için önemli olan maçları kazanmamız. Ben sezon sonuna kadar maksimum performansımı yansıtacağım. Güzel bir şehre geldim. Fakat ben futbola konsantre olacağım.''