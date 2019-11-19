Kalsiyum insan vücudunda en fazla bulunan elementlerin başında gelir. Özellikle kalsiyum insan vücudunda emilme durumuna göre farklı kategorilere ayrılır. Bu nedenle kategorilere ve kalsiyum derecelerine göre besinler de birbirinden ayrılır. Genellikle kalsiyum sağlayan besinler en iyi besinler, iyi besinler, orta besinler ve zayıf besinler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu kategoriye göre kalsiyum içeren gıdalar şu şekildedir;

-Kalsiyum açısından en zengin ve en iyi besinler süt ve süt ürünleridir.

-İyi besinler arasında ise genellikle kuru baklagiller ile kurutulmuş meyveler yer alır.

-Orta besinlerde yeşil sebzeler ile limon, mandalina ve portakal bulunur.

-Zayıf besinlerde ise tahıllar ile et ürünleri vardır.

Kalsiyum içeren en zengin besinler

Bilindiği gibi besinler arasında kalsiyum açısından en değerli besinler süt ve süt ürünleridir. Kalsiyum zengini besinler olarak bilinen bu yiyecekler kemik yapısının güçlenmesinden bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine kadar çeşitli yararlar sağlarlar. Kalsiyum açısından en zengin besinler ise şu şekildedir;

-Peynir: Özellikle Parmesan peyniri yüksek oranda kalsiyum içermektedir.

-Tohumlar: Chia, susam ve hahaş gibi tohumlar kişinin günlük kalsiyum ihtiyacını karşılar.

-Yoğurt: Süt ve süt ürünlerinin başında gelen yoğurt kişinin günlük kalsiyum ihtiyacının %30'unu karşılar.

-Süt: Süt kalsiyum açısından en değerli besinlerden birisidir. Özellikle kemik gelişimi için sütün tüketilmesinin sebebi kalsiyum sağlamasıdır.

-Badem,

-Fasulye ve Mercimek,

-Somon,

-Kuru incir ve yaş incir,

-Roka,

-Balkabağı,

-Soya sütü ve Lahana kalsiyum açısından zengin besinlerdir.

Kalsiyumun faydaları nelerdir?

Kalsiyum en çok kemik ve diş sağlığını korur. Özellikle çocuklarda ve bebeklerde kemik gelişimine katkı sağlar. İlerleyen yaşlarda ise kemik erimesini önler. Kanser türlerinin vücuttan uzak tutulmasına yardımcı olur. Hamile kalmak isteyen ve hamilelik sürecinde olan kadınlar için çok yararlıdır. Özellikle doğum sonrasında süt salımını artırır. Menopoz gibi hormonal problemlerle daha kolay başa çıkılmasını sağlar.

Kalsiyum sadece kemik ve kas dokusu için değil kalp rahatsızlıkları için de önemlidir. İlerleyen yaşlara bağlı oluşabilecek kalp hastalıklarının giderilmesini sağlar. Hormonları düzenler ve kalbin doğru çalışmasına yardımcı olur.

Bireylerde Günlük Kalsiyum İhtiyacı Ne Kadardır?

Bireylerde yaşa ve hormonal değişikliğe göre kalsiyum ihtiyacı değişiklik gösterir. Yani bir çocuk ile yetişkin bireyin ihtiyaç duyduğu kalsiyum seviyesi aynı değildir. Genel olarak yetişkin bireyler günlük ortalama 800-1000 mg kadar bir kalsiyuma ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyacın seviyesi hamileliğe, büyüme dönemine ya da emzirme dönemine göre artış gösterebilir. Kalsiyumu zengin besinler konusunda en fazla dikkat etmesi gereken kişiler ise hamile kadınlardır. Bireylerin günlük kalsiyum ihtiyacı şu şekildedir;

-Bebeklerde, 400-600 mg,

-Çocuklarda 800 mg,

-Yetişkinlerde 1000 mg,

-Gençlerde 1300 mg,

-Yaşlılarda 1200 mg,

-Hamilelerde 1300-1400 mg olarak belirtilmiştir.

Kalsiyum eksikliği halinde neler görülür?

Kalsiyum vücutta en fazla bulunan elementlerden birisidir. Bu nedenle vücudun en fazla ihtiyaç duyduğu elementin yok olması demek bazı sorunların ortaya çıkması anlamına gelir. Kişilerde çok fazla kalsiyum eksikliği olursa ilk olarak halsizlik ve kişide uyuşukluk gibi durumlar ortaya çıkar. Özellikle bireyler günlük kalsiyum ihtiyaçlarını alamazlarsa bu durumlar giderek artar ve daha farklı sorunları beraberinde getirir.

Kalsiyum bulunan yiyecekler yeteri miktarda tüketilmezse kalp spazmları ile kas kasılmaları gibi rahatsızlıklar da ortaya çıkar. Kemik ile kas ağrıları daha fazla görülür. Ayrıca kişiler her geçen gün daha çok strese girer ve ilerleyen dönemlerde depresyon hali yaşanır. Kalsiyum vücuttan azaldıkça D vitamini eksikliği de ortaya çıkar. Tansiyon düşüklüğü ile hormon seviyesinde de azalmalar meydana gelir.