Son yıllarda artan stresli hayat, kent yaşamında yaşanan sorunlar çalışma koşulları gibi sebeplerden ötürü kalp yetmezliği sorunları eskiye nazaran çok daha erken yaşlarda başlamaktadır. Bu sebeple kalp ile ilgili en önemli nokta, dikkat edilerek kalp sağlığını korumaktır. Kalp insan için çok önemlidir. Kalp sağlığını korumakta aynı zamanda kişinin hayatını koruması anlamına gelmektedir. Kalp ile ilgili birçok hastalık mevcuttur kalp ile ilgili en önemli rahatsızlıklardan biri de kalp yetmezliğidir.

Kalp yetmezliği nedir?

Kalp vücuda kan pompalamakla görevli olan organdır. Sağlıklı bir vücutta bulunan kalp tüm vücuda yeteri kadar kan ve oksijen ulaştırabilmek için çalışır. Böylece tüm vücuda gerçek kanı pompalar. Kalp yetmezliği hastalarında ise bütün vücuda pompalamakla görevli olan kalp kan pompalayamaz. Kalp bu durumu telafi edebilmek için büyüme göstermektedir.

Kalp büyümesi olarak da adlandırılan bu durumda kalp olması gerekenden daha hızlı bir şekilde çalışarak kanı pompalamaya çalışmaktadır. Daha sonra kan damarlarında daralmalar meydana gelir ve organlara yeterli kan ulaşılması engellenir. Yani kalbin çalışma düzenindeki bozukluktan ötürü vücuttaki organlarda hasarlar oluşabilir.

Kalp yetmezliği belirtileri nelerdir?

Kalp yetmezliği belirtileri arasında:

- Nefes darlığı

- Hızlı kilo alma

- Ödem

- Öksürük gibi şikayetlerdir.

Kalp yetmezliği tedavisi nasıl yapılır?

İnsanların en önemli kalptir. Kalp olmadığında hayat biter bu yüzden kalple ilgili tedavi yöntemleri de çok önemlidir. Kalp yetmezliği tedavisi için birçok tedavi yöntemi mevcuttur. Kalp yetmezliği teşhisi konulan kişilerde tedavi süreci başlamış olur. Böylece en azından mevcut sağlık durumu korunarak hastalığın ilerlemesi engellenmektedir.

Hastalığın durumuna, yaşına, hastalığın ilerleyişine göre farklı tedavi yöntemleri mümkündür. Bu tedavi yöntemlerinden cerrahi operasyonlar ilaç tedavileri çok sık kullanılan yöntemlerdir. Genel olarak kalp yetmezliği hastalarında ilaç tedavisi sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Burada ilaçlar kalbin iyileştirilmesi için gereklidir.

İleri düzeyde var olan kalp yetmezliğinde ise genelde cerrahi operasyonlar gerekmektedir. Kalp yetmezliğinde koroner bypass ameliyatı, kalp kapakçığı değişimi ve onarımı, kalp pili değiştirme operasyonu, kalp damarlarında tıkanıklıkları meydana gelmesi ve darlıkların oluşumu stend ve balon uygulamaları kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan cerrahi operasyonların türlerindendir.

Burada amaç kalpteki bozukluğu tedavi etmektir. Kalp yetmezliği insan yaşamı için ciddi sorunlar oluşturan bir hastalıktır. Birçok hastalıkta olduğu gibi kalp yetmezliğinde de erken tanı çok önemlidir. Aynı zamanda hastaların doktor tarafından yönlendirilmesi de kalp yetmezliği için oldukça önemlidir.

Kalp yetmezliği neden olur?

Özellikle gelişen dünyada teknolojinin gelişmesi ile birçok durum farklılaşmıştır. Kalp yetmezliği için birçok sebep vardır. Kalbin çeşitli nedenlerle zarar gördüğü durumlarda ortaya çıkan bir hastalık olan kalp yetmezliği kalbin kan pompalamasını yavaşlatması anlamına gelmektedir. Bundan dolayı kalp büyümesi gerçekleşirken aynı zamanda koroner arter hastalığı, hipertansiyon, ritim bozukluğu, diyabet hastalığı, tiroid hastalıkları, viral enfeksiyonlar sürekli kullanılan bazı ilaçlar obezite doğumsal kalp hastalıkları alkol ve uyuşturucu kullanımı kalp kapakçıklarında ilişkin hastalıklar, kalp krizi gibi sebepler de kalp yetmezliğinin kalp yetmezliğine neden olur.

Kalp yetmezliği tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler nelerdir?

Kalp yetmezliği birçok insanın başına gelebilecek bir hastalıktır. Bu yüzden kalp yetmezliğinde kalbin çalışması çok önemlidir. Kalp hastalıklarında bitkisel çözüm önerileri mevcuttur. Kalp yetmezliği tedavilerinde modern tıp yöntemleri kadar bitkisel tedaviler de çok önemlidir. Kalp yetmezliği sorunlarına çözüm arayan kişiler genelde bitkisel yöntemlere de yönelmektedir. Bunların başında her derde deva olduğu bilinen çörek otu gelmektedir. Aynı zamanda özellikle kış aylarında bolca tüketilen zencefil de kalp sağlığını koruyucu diğer bir besindir.

Kalp sağlığı için en önemli besinlerden biri soğandır. Kalp yetmezliği için soğan ayrıca önemli bir besin olarak vardır. Birçok hastalığa şifa olduğu bilinen soğan 2 adet ceviz büyüklüğünde soğan doğrandıktan sonra bardağa konur ve bardağın üzerine yarısına gelecek kadar sıcak su eklenir. Gece hazırlanan bu karışımın ağzı kapatılarak sabaha kadar beklenir. Sabah aç karna bir kaç damla limon suyu damlatılarak karışım içilir. 30 gün boyunca uygulanan tedavi kalp sağlığı için önemli bir tedavi yöntemidir. 24 saat suda bekletilen ceviz suyu içilerek kalp damarları üzerinde etkili olduğu da bilinmektedir.