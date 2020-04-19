Kalp krizi her yaştan insanın yakalanabileceği en tehlikeli hastalıklardan biridir. Herhangi bir sebepten dolayı aniden ortaya çıkabilir. Özellikle göğüste aniden meydana gelen sıkışıklık hissi ve ağrı yaşanırsa, kalp krizi olasılığı üzerinden mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Kalp krizi için eğer erken tanı konularak müdahale edilirse, hayati risk ortadan kaldırılabilir. Böylece erken müdahale ile beraber kalp kasının zarar görmesi engellenebilir. Bu da kalp krizi ile ölümcül tehlikenin ortadan kalkmasına imkan tanır. Kalp krizi belirtileri ile erken müdahalenin böylesi önemli olması nedeniyle, belirtileri doğru şekilde okumak ve zamanında doktora başvurmak en önemli unsurdur.

Kalp krizi nedir?

Kötü ve dengesiz beslenme alışkanlığı, hareketsiz yaşam, aşırı kilo kitle endeksinin yukarı çıkması gibi sebeplerden dolayı, kalbin yorulmasıyla ortaya çıkan sorun kalp krizidir. Bu sebeplerden dolayı risk grubunda olan kişiler mutlaka olası kalp krizi belirtilerini iyi bilmelidir. Nitekim kalp krizinin belirtileri erken zamanda teşhis edildiğinde, zamanında müdahale ile hayati riski ortadan kaldırılmaktadır. Eğer zamanında müdahale edilmezse kan pıhtısı oluşmasıyla, kalp damarında yer alan plakların aynı biçimde yırtılması kalp krizine sebep olur. Böylece hücrelerin oksijensiz kalması ile beraber kişinin ölümü başlar.

Kalp krizi meydana geldiği ilk anlarda müdahale hayat kurtarıcıdır. Özellikle doktor müdahalesinden önce doğru kalp krizi ilk yardımı, yapılacak tedavi için olumlu sonuç alma imkanı tanır. Mutlaka kalp krizi şüphesi ortaya çıktığında hemen ambulans çağrılmalı ve yerinde müdahale gerçekleştirilmelidir.

Kalp krizi belirtileri nelerdir?

Kalbi besleyen damarlardan bazılarının tıkanması, kalp dokusunda yer alan hücrelerin yok olmasına sebebiyet verir. Böylesi noktada kalp krizine neden olacak bazı belirtiler söz konusudur. Bu belirtileri iyi okumak, analiz etmek ve zamanında müdahale için doktor tedavisine başvurmak hayat kurtarıcı bir unsurdur.

- Göğüs bölgesinde şiddetli ağrı,

- Mide bulantısı,

- Nefes darlığı,

- Terleme,

- Kusma,

- Baygınlık geçirme,

- Çene bölgesinde ağrı,

- Bilinç kaybı,

Özellikle zaman içinde bu belirtilerin kronik noktaya ulaşması, kalp krizi belirtilerinin en önemli sebepleri arasında yer alır. Bu tür durumlar karşısında hemen doktora başvurmak ileriki dönemlerde yaşanabilecek kalp krizinin önüne geçer.

Erkek ve kadınlarda kalp krizi ne kadar sürer?

Kalp krizi hem erkek hem de kadınlarda ortak belirtiler üzerinden kendisini gösterebilir. Göğüs ortasında yanma ve baskı ile beraber ortaya çıkar. Şiddetli şekilde ortaya çıkmaya başlayan bu ağrısı sol kola vurur. Terleme ve mide bulantısı ile nefes darlığı bu durumu takip eder. Ancak kalp krizi riski kadınlara oranla erkeklerde daha fazla ve sık şekilde çıkar. Bu sebepten dolayı erkeklerde kadınlara göre kalp krizi süresi biraz daha uzun sürebilir.

Tabii kalp krizi ağrıları belirtilerine ve kaç defa yaşandığında bağlı olarak, farklı sürelerde hem kadın hem de erkeklerde ortaya çıkabilir. Bazı zamanlar kalp krizi saatlerce sürebilir. Bazen ise dakikalar içerisinde bitebilir. Yaygın olarak kalp krizinin belirtileri arasındaki kalp ağrısı yaklaşık 20 dakika kadar sürer. Böyle bir süre ortaya çıktığında kalp krizinden şüphelenmek ile beraber mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir.

Kalp krizine neden olan etmenler nelerdir?

Çok farklı sebepten dolayı kalp krizi ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan bazıları değiştirilebilir bazıları ise değiştirilemeyen risk faktörleridir.

- Genetik faktörler,

- Yaş,

- Cinsiyet değiştirilemeyen faktörler arasında yer alır.

- Kan yağlarının yükselmesi,

- Obezite,

- Yüksek kan basıncı,

- Diyabet,

- Sigara kullanımı ise değiştirilebilir faktörler içerisindedir.